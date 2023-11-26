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ЗС РФ вночі атакували Україну ударними Shahed: на Київщині пролунали вибухи (фото)

Діана Бондаренко
Ілюстративне фото: Shahed-131/136

Українська протиповітряна оборона знищила вісім з дев'яти російських безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Вночі повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Київській областях та в Києві.

У ніч з 25 на 26 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) 9-ма ударними БПЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.

У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи протиповітряна оборона Сил оборони України знищила вісім російських безпілотників типу Shahed-131/136.

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У Telegram-каналі "Новини КОС ЗСУ" з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва повідомили, що вночі окупанти запустили шість дронів-камікадзе по Північній операційній зоні.

"Попри чергову спробу противника всі повітряні цілі були знищені Силами оборони України. Три з них знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угрупування військ", — сказав Сергій Наєв.

Він зазначив, що в небі Київської області було знищено один ударний БПЛА, ще два дрони — на Сумському напрямку, один із яких над Полтавською областю.

У яких областях оголосили повітряну тривогу

Згідно з мапою тривог України, вночі повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Київській областях та в Києві.

На момент виходу публікації, в пресслужбах ОВА не прокоментували нічні атаки ЗС РФ.

Вибухи в Київській області

Близько 00:00 26 листопада кореспондент Фокусу та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Київській області. Попередньо, йшлося про роботу протиповітряної оборони по ворожих дронах.

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Нагадаємо, вночі 26 листопада безпілотники атакували тимчасово окуповану територію Донецької області. Зі слів глави окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна, внаслідок атаки є пошкодження, частина області залишилася без світла.

25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація із засобами ППО в прикордонних областях, які межують з РФ та Білоруссю — Сумська, Чернігівська, Черкаська, Запорізька, Херсонська області та на Донецькому напрямку.