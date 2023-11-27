Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку через СМС

За словами юриста Володимира Романчука, повістка, передана через родичів, надіслана поштою, СМС-повідомленням або телефонним дзвінком, не є офіційним викликом.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє загальна мобілізація і введено воєнний стан. Рішення про продовження терміну дії законопроєктів, запропонованих президентом Володимиром Зеленським, до лютого 2024 року було підтримано Верховною Радою України. Чоловіки призовного віку отримують повістки із закликом приєднатися до Збройних Сил України. Про це повідомив юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук в інтерв'ю виданню ZN.UA.

Згідно з його твердженням, повістку слід вручати особисто, і виключно в присутності людини. Будь-які повідомлення про необхідність з'явитися в ТЦК, передані через родичів, надіслані поштою, за допомогою СМС або телефонного дзвінка, не вважаються офіційним запрошенням.

Романчук також підкреслив, що важливо ретельно перевірити наявність повної необхідної інформації в повістці. В іншому разі ця повістка не вважається офіційним запрошенням з'явитися до ТЦК.

Нагадаємо, юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. За його словами, остаточне рішення ухвалюють представники Держприкордонслужби.

Раніше керівник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК, пройти медичний огляд для з'ясування придатності або непридатності до служби за станом здоров'я і надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан і наявність або відсутність причин для отримання відстрочки.