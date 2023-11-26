Мобілізація в Україні: як чоловікам отримати відстрочку від призову в грудні

Призвати до лав ЗСУ можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними та обмежено придатними до військової служби. Крім цього, існують категорії людей, які можуть отримати відстрочку від призову на певний період.

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Представники ТЦК та СП можуть вручити повістки всім військовозобов'язаним українцям, крім тих, хто має право на відстрочку. Видання "24 Канал" розповіло, кого з чоловіків не призвуть у грудні.

Мобілізувати до лав ЗСУ можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними та обмежено придатними до військової служби. Згідно з наказом Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" особи, яких визнано обмежено придатними до служби вважаються непридатними до служби в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах, крім підрозділів забезпечення.

Натомість у законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено осіб, які не підлягають на військову службу під час мобілізації. Мова йде про тих, кого визнали особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців. Це ж стосується жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей до 18 років.

Як отримати відстрочку від призову

Для того, аби отримати відстрочку від призову потрібно до ТЦК та СП подати відповідну заяву разом із низкою документів, які підтверджують це право. У заяві потрібно зазначити паспортні дані, прохання надати відстрочку, поставити дату та підпис.

Заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП, далі комісія розглядає її та ухвалює рішення щодо відстрочки. Своєю чергою військовозобов'язаний отримує виписки з книги протоколів, зокрема в документі зазначають прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, підстави для відстрочки, номер та дату протоколу відстрочення, прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК. У результаті громадянин отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або в тимчасовому посвідченні.

Нагадаємо, юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. З його слів, остаточне рішення приймають представники Держприкордонслужби.

Раніше керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК, пройти медичний огляд для з'ясування придатності чи непридатності до служби за станом здоров'я та надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан та наявність або відсутність причин для отримання відстрочки.