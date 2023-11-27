"Сама собі пресслужба": в Раді й війську відреагували на випад Безуглої на адресу Залужного

Парламентарка Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "має піти", бо не має плану на 2024 рік. Тепер вона переконана, що її намагаються залякати.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" й заступниця комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач Валерій Залужний має піти. Речниця фракції Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді" 26 листопада висловилася щодо її заяви.

Безугла вимагає відставки Залужного — реакція "Слуги народу"

Представниця "Слуги народу" порадила журналістам звертатися з питаннями щодо слів Безуглої про Залужного до неї самої.

"Вона сама собі пресслужба та сама відповідає за свої слова", — підкреслила Палійчук.

Безугла вимагає відставки Залужного — реакція оборонного комітету Ради

Також заяву нардепки прокоментував для LIGAnet член парламентського оборонного комітету Роман Костенко.

За його словами, слова Безуглої варто сприймати як спробу дискредитації головнокомандувача ЗСУ.

Зокрема, Костенко "докладно зупинився" на тому, які плани та кому має надавати Залужний, та чи може партія впливати на висловлювання своїх депутатів.

Безугла вимагає відставки Залужного — реакція військових

Заступник командира 3 ОШБр і майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що "окремі депутати" не мають стосунку до війська та "ганьблять своїми діями всю країну".

"Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні та неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", — додав Жорін.

Публікація Максима Жоріна від 26 листопада Фото: Скриншот

Безугла заявила, що її "хочуть залякати"

27 листопада нардепка написала, що бореться за військових і "не зрадила" їх.

"Біль боротьби з (Олексієм, — ред.) Резніковим і за зміни в МОУ. Біль боротьби за зміни в ЗСУ. Цей біль зі мною", — зазначила Безугла.

Парламентарка підкреслила, що її "не залякаєш", адже вона "бачила смерть і перемогу".

Публікація Мар'яни Безуглої від 27 листопада Фото: Скриншот

Нагадаємо, нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він не надав план на 2024 рік. За її словами, військове керівництво, яке "не може надати ніякого задуму", має піти.

Безугла не вперше розкритикувала Залужного. Раніше вона заявляла, що "генерал жодного разу не був у жодному ТЦК". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, що вважає публікації депутатки "відвертою дискредитацією".