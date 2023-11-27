Посилення мобілізації: в ЄС вважають, що ЗСУ потребують молодших бійців, — FT

Журналісти вважають, що збройний конфлікт перейшов "у площину дрібних піхотних боїв у пішому порядку в траншейних системах", які вимагають кращої фізичної форми.

Збройним силам України потрібні молодші військові, тому що нинішній середній вік військових занадто великий. Про це заявляють західні військові експерти на сторінках газети Financial Times.

Згідно з думкою експертів, це пояснюється тим, що "конфлікт перейшов у режим дрібних піхотних боїв у траншейних системах", де потрібна більш висока фізична підготовка. При цьому середній вік українських чоловіків, які беруть участь у бойових діях на передовій і проходять навчання на Заході, становить 30-40 років.

На думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних сил Джека Вотліна, цього року до Збройних сил України призвали "непропорційно велику кількість чоловіків старшого віку", і наразі потрібні молоді люди з витривалішою витривалістю.

При цьому директор польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика каже, що Україна не може вести з РФ війну на виснаження, оскільки у РФ більше і техніки, і солдатів. Києву потрібні більш підготовлені та треновані війська.

Газета Financial Times наводить оцінки експертів, вказуючи, що в Силах оборони України торік перебували близько мільйона чоловіків і жінок, включно з територіальною обороною, спецслужбами і прикордонниками. При цьому втрати становили приблизно 70 тисяч загиблих і до 120 тисяч поранених.

Згідно з даними видання, у Росії приблизно 200 тисяч загиблих, але, за даними Генштабу Збройних сил України, у Росії понад 300 тисяч загиблих. Тоді як, за оцінкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в Україні загинули 150 тисяч росіян. Офіційне підтвердження таких втрат з боку Росії відсутнє.

Нагадаємо, що офіційні особи США оцінюють втрати Сил оборони України у війні проти Російської Федерації в 190 тисяч осіб убитими і пораненими.

Нагадаємо, 19 серпня екс-заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про втрати української армії є державною таємницею. За її словами, розголошувати дані небезпечно, оскільки РФ може використовувати це на свою користь.