Змагання Ізраїлю та Франції: Румунія оголосила тендер на 2 млрд доларів на придбання ППО

Міноборони Румунії запланували оновлення протиповітряної оборони ще у 2019 році. Вже придбано ЗРК Patriot, а тепер буде робитись акцент на комплексах малого радіуса дії.

Після придбання ЗРК Patriot уряд Румунії звернувся до виробників озброєння з проханням надіслати тендерні пропозиції з систем протиповітряної оборони малого радіуса дії. За тендер на 2 млрд доларів позмагаються Франція та Ізраїль. Про це повідомляє Defense News.

Франція та Ізраїль мають давні звʼязки з Румунією. Міністерство оборони країни шукає системи протиповітряної оборони малої дальності та дуже малої дальності, які на заході скорочено називають SHORAD та VSHORAD. Військові хотіли оновити протиповітряну систему ще в 2019 році. З того часу були придбані ЗРК Patriot, які інтегрували в протиракетну та протиповітряну систему НАТО. Тепер черга дійшла й до систем малого радіуса дії.

Франція пропонує VL Mica Фото: MBDA

Виданню прессекретар MBDA Жюльєн Вателет заявив, що виробник має найкраще рішення для румунських збройних сил, зокрема системи VL Mica. Вони мають радіус дії до 20 км. Також на йогу думку ЗРК буде ефективним, якщо Румунія вирішить приєднатись до французької програми Mistral. Вона націлена на посилення протиракетної оборони.

Ізраїль може запропонувати ЗРК Spyder Фото: Вікіпедія

Журналісти вважають, що Ізраїль зі свого боку може запропонувати розробку Rafael – ЗРК Spyder, який також може перехоплювати ракети в радіусі 20 км. Компанія відмовилась коментувати свої плани. У 2018 році ізраїльська компанія підписала угоду з румунською аерокосмічною компанією Romaero про початок промислового партнерства для виробництва засобів ППО в Румунії.

Нагадаємо, 16 листопада в Румунії під час навчань із Patriot стався технічний збій. Було втрачено звʼязок пускової з командним пунктом.

10 листопада Держдеп схвалив продаж Румунії десятків танків Abrams M1A2 SEPv3.