Вогняний слід: у Президентській бригаді показали, як влучили FPV по транспорту РФ (відео)

За інформацією у соціальних мережах, ймовірно, дрон пошкодив паливний бак, що призвело до займання автомобіля.

Бійці 3-го механізованого батальйону Президентської бригади вразили російський УАЗ. Відео влучання в транспорт Російської Федерації опублікували Сухопутні війська ЗС України на сторінці у Facebook.

"Вогняна краса. Працює 3 МБ Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького", — йдеться у повідомленні

У Telegram-каналі "Добрик.live" повідомили, що, ймовірно, дрон пошкодив паливний бак, що призвело до займання автомобіля. На опублікованих кадрах, видно, як після влучання українського БПЛА транспорт ворога загорівся та намагався "втекти", залишаючи після себе "вогняний слід".

"Скоріш за все, дрон влетів у топливний бак і відбувся такий ефект загорання корча", — наголошують у дописі.

Знищення техніки РФ

Нагадаємо, 24 листопада у пресслужбі Служби безпеки України повідомили, що російську піхоту під час штурму і три десятки броньованої техніки ліквідували на фронті.

Січеславська бригада 24 листопада показала знищення військ РФ. Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську піхоту, бліндаж та УАЗ. Після влучних ударів військові РФ загинули, а техніка вибухнула. Російські окупанти намагаються "вгризтися" в українську землю, зокрема для цього будують бліндажі та маскують військову техніку, проте ворог не зможе сховатися від дронів Січеславських десантників.

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. Бійці використали захоплений у ворога дрон і на тривалий час "уповільнили" ним будівництво фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі повідомив, що модернізований Т-64БМ "Булат" попри ураження двома дронами-камікадзе зміг покинути поле бою.