Мінус дві роти за кілька днів: бійці 14-ї ОМБр показали, як сніг допомагає нищити росіян

На різних ділянках фронту бійці скидають вибухівку на особовий склад ворога, поповнюючи статистику Генштабу ЗСУ про втрати РФ в Україні.

На одній з ділянок фронту на сході України бійці з Волині докучають російським загарбникам дронами з вибухівкою, скидаючи її на росіян, які бродять по засніжених українських полях. Відео своєї бойової роботи вони виклали в телеграм-каналі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"За кілька днів мінус дві роти ворога. Вміємо, можемо, переможемо", — лаконічно підписали кадри бійці.

На відео видно, як на різних ділянках фронту бійці ЗСУ скидають вибухівку на особовий склад ворога, поповнюючи статистику Генштабу ЗСУ про втрати РФ в Україні. цілять по солдатах зС РФ та ворожій техніці.

Фокус не публікує відео з етичних міркувань, але його можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що у Президентській бригаді показали, як влучили FPV по транспорту РФ. На опублікованих кадрах, видно, як після влучання українського БПЛА транспорт ворога загорівся та намагався "втекти", залишаючи після себе "вогняний слід".

Раніше повідомлялося, що 24 листопада у СБУ повідомили, що ліквідували на фронті піхоту ЗС РФ під час штурму і три десятки броньованої техніки.