Тисячі вантажівок для ЗСУ: чеська Tatra Trucks обговорює поставки для України, — ЗМІ (фото)

За словами експертів Defense Express, спеціалізовані шасі від автогіганта добре зарекомендували себе в українській армії.

Чеський автомобільний гігант Tatra Trucks веде перемовини про можливу поставку для Збройних сил України кількох тисяч машин. Про це повідомляється у публікації чеського видання Hospodarske Noviny.

Як зазначає українське інформаційне-консалтингове агентство Defense Express, спеціалізовані шасі від чеської Tatra вже використовуються в різних системах озброєння в лавах ЗСУ.

"Тому ймовірно, якщо перемовини про тисячі машин таки справді будуть реалізовані, то це буде скоріше масштабування використання і так уже наявних платформ в строю нашого війська", — додають експерти агентства.

САУ Caesar на шасі Tatra 815-7 8х8 Фото: Defense Express

І уточнюють, що шасі Tatra може використовуватися під комплекс "Нептун". Крім того, отримані від Данії новітні САУ Caesar, наприклад, також були виконані на шасі Tatra 815-7 8х8. Так само модернізована РСЗВ BM-21MT на шасі Tatra T815-7T3R2T 4x4, що теж "засвітилась" в строю ЗСУ чи взагалі "тачанку" із КС-19.

BM-21MT на шасі Tatra T815-7T3R2T 4x4 Фото: Defense Express

Загалом за весь час повномасштабного вторгнення РФ до України тема поставки машин та шасі для ЗСУ публічно майже не порушувалась.

"Можемо пригадати лише, наприклад, повідомлення у березні 2023 року про те, що на "Рамштайні" говорили навіть про вантажівки для ЗСУ, і є перший результат — намір від Бельгії поставити загалом 240 вантажівок типів Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo", — запевняє Defense Express.

Які виробничі потужності має Tatra Trucks

У 2024 році керівництво чеської автомобілебудівної корпорації Tatra Trucks планує виготовити 1850 машин різних типів для різних замовників. Серед них 900 вантажівок Phoenix — для бельгійської армії та 232 автомобілі — для чеської пожежної служби. Водночас Tatra також, можливо, стане постачальником 700 вантажівок для нідерландської армії.

Як зазначає в інтерв’ю чеському виданню генеральний директор Tatra Trucks Лукаш Андрисек, наразі корпорація завантажена замовленнями навіть на 2025-2026 роки, а загальний портфель замовлень становить орієнтовно 0,9 мільярда доларів, або ж 18-20 мільярдів чеських крон.

"Тому, аби мати можливість виконувати додаткові замовлення, ця корпорація хоче інвестувати понад 100 мільйонів доларів, або ж 2,5 мільярда чеських крон у розширення власних виробничих потужностей та диверсифікацію ланцюжків поставок комплектуючих", — підкреслив гендиректор.

Нагадаємо, громадяни Словаччини та Чехії оголосили збір коштів на придбання вертольота Black Hawk для українського підрозділу ГУР МО. Пресслужба відомства повідомила, що за тиждень вдалося зібрати 400 мільйонів євро.