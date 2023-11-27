Мобілізація в Україні: як знайти своє місце у ЗСУ за професією

Охочим поповнити лави захисників України необхідно врахувати попит на ті чи інші спеціальності у військах. Для отримання необхідних навичок також можна записатися на курси або тренінги.

В умовах воєнного стану в Україні загальна мобілізація триває. Однак ті, хто не хоче чекати призову, можуть знайти собі місце в ЗСУ самостійно, пише "24 канал".

Служба у ЗСУ — два головні кроки

Перший крок — це визначити свої знання та вміння. Що ви вмієте робити? Які у вас навички? Якщо ви маєте цивільну професію, то, найімовірніше, зможете знайти відповідну вакансію у Збройних силах України.

Другим кроком необхідно вивчити потреби ЗСУ. Які спеціальності зараз затребувані? Які навички необхідні для того, щоб бути ефективним у бойових умовах?

Підготовка до служби в ЗСУ — навчання

Якщо ви не одразу розумієте, чим можете бути корисні, то можна пройти навчання. Наприклад, можна записатися на курси керування безпілотними літальними апаратами. Оператори БПЛА зараз дуже затребувані.

Ніхто не приходить на фронт універсальним солдатом. Усього можна навчитися, але що раніше ви почнете, то краще.

Зеленський анонсував важливі зміни в мобілізації

Президент України Володимир Зеленський анонсував найважливіші реформи в процесі мобілізації. Зокрема, він поставив певні завдання Головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони.

Зокрема, Зеленський наголосив на необхідності підвищення ефективності роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також прискорення процесів демобілізації та мобілізації.

Реформи покликані зробити мобілізацію більш справедливою та ефективною, а також підвищити мотивацію громадян України до захисту Батьківщини.

Нагадаємо, юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. Однак остаточне рішення ухвалюють представники Держприкордонслужби.