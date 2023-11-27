Війна у 2024 році: РФ матиме "незначні успіхи", а Україна відмовиться від наступу, — WSJ

На думку авторів WSJ, командування ЗСУ зосередиться на будівництві фортифікацій та навчанні солдатів. Також важливо, щоб на Заході подолали "політичний параліч".

Росія продовжує нарощувати випуск снарядів та військової техніки, використовуючи гроші, зароблені на продажу нафти. Тим часом Україна потерпає від політичної неузгодженості на Заході, який виявився не здатним надати потрібну кількість зброї. Також виникли проблеми з фінансуванням бюджетних витрат та мобілізацією. Взимку 2024 року не очікують якихось кардинальних змін на фронті, однак ЗС РФ матимуть можливість дещо пересувати лінію боїв. Прогнози щодо розвитку подій взимку опублікувало видання The Wall Street Journal.

Автори статті WSJ розглянули три аспекти ситуації: політичний, економічний, воєнний. Вказали, що президент РФ Володимир Путін на третьому році війни має вдосталь ресурсів, щоб наймати нових солдатів та діставати нову техніку та зброю. Наприклад, у новому році виділив рекордні 100 млрд дол. на збройні сили. При цьому на Заході склалась ситуація, яку журналісти назвали "політичний параліч": ЄС та США не можуть ефективно діяти, щоб допомогти Україні. До всього, є проблеми всередині України: наявність корупції та проблеми з мобілізацією.

На думку WSJ, у новому році Україна зосередиться на двох питаннях. По-перше, будуватиме оборонні укріплення, щоб не дати ЗС РФ просунутись. По-друге, зосередиться на мобілізації та навчанні солдатів. Також видання вважає, що українське командування "відмовиться від наступу".

"Якщо цього не станеться, то наступний рік може стати переломним, після якого Україна все більше ставатиме знедоленою", — процитувало видання думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана.

Війна в Україні — прогноз на 2024 рік

Майбутній рік, ідеться у статті, може бути "важкий рік оборони для України". Однак певний позитив додає оборона Авдіївки у Донецькій області, яку росіяни не можуть захопити вже кілька тижнів поспіль. Отже, вказують автори WSJ, ЗС РФ навряд чи зможуть у новому році досягнути якогось "прориву". Втім, можливі "незначні успіхи".

Видання наводить думку Кофмана на підтримку своїх оцінок щодо потенціалу Росії та України. Експерт заявив, що РФ дійсно має перевагу у матеріальних ресурсах, але вони не допоможуть Кремлю підкорити Україну.

"Матеріальні переваги у 2024 році в основному на боці Росії, але вони не здаються настільки вирішальними, щоб Росія змогла досягти своїх політичних цілей", — сказав співрозмовник WSJ.

Своєю чергою, у наступному році США та ЄС мають почати діяти злагоджено, щоб не змарнувати шанс України на перемогу.

"Некоректно припускати, що Росія виграє війну. Однак, якщо наступного року не буде зроблено правильний вибір щодо підходу України та західних ресурсів, перспективи України на успіх виглядають туманними", — процитувало видання слова експерта.

Зазначимо, на початку листопада 2023 року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував колонку у The Economist, у якій описав поточну ситуацію в російсько-українській війні. Генерал перелічив п'ять пунктів, які допоможуть Україні не потрапити в "глухий кут" на полію бою. Також наголосив, що у цьому може допомогти технологічний прорив.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на тези Залужного наголосив, що війна не опинилась в "глухому куті" і він вірить в перемогу. Втім, за кілька тижнів очільник держави визнав, що ситуація в країні складна.

Нагадуємо, в ніч на 25 листопада ЗС РФ запустили по Україні майже 80 дронів-камікадзе Shahed-136, більшість з яких сили ППО збили. Між тим 27 листопада західні ЗМІ опублікували тези з українського звіту, у якому ідеться про доступ РФ до електронних компонентів, які використовуються для будівництва комплексів РЕБ.