Брату покійного нардепа-зрадника Ковальова оголосили підозру через колабораціонізм: деталі

За інформацією слідства, Юрій Ковальов вивозив українське зерно до Росії, а його АЗС заправляли військову техніку російської армії.

Українська Служба безпеки повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради Юрію Ковальову, брату покійного нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, після окупації Херсону підозрюваний підтримав приєднання до Росії та обійняв посаду заступника так званого "губернатора" Володимира Сальдо з питань сільського господарства. Також він входить до "держдуми Херсонської області" від російської партії "Єдина Росія".

Фото: пресслужба СБУ

Зокрема, розповідають в СБУ, завдяки його рішенню 20 підприємств області було перереєстровано за законодавством РФ та переорієнтовано на потреби Росії. Одним із таких підприємств став місцевий агрохолдинг. У спецслужбі кажуть, що компанія цього року переправила у Росію українського зерна на близько 140 млн грн.

Окрім того, автозаправні станції, які контролює Юрій Ковальов, поза чергою заправляли пальним російську військову техніку, серед яких танки та бронемашини.

Також повідомляється, що компанії Ковальова постачали їжу російським військовим на блокпости та систематично наповнювали податками російський бюджет. Так, у серпні минулого року його агрокомпанія перерахувала майже 3 млн російських рублів.

Українські правоохоронці повідомили Юрію Ковальову підозру у держзраді та колабораційній діяльності. Зазначається, що наразі він перебуває на тимчасово окупованій території України.

Зрадник екснардеп Олексій Ковальов: що відомо

Юрій Ковальов є братом колишнього народного депутата від партії "Слуга народу" Олексія Ковальова, якому у липні минулого року Державне бюро розслідувань повідомило про держзраду. Зокрема, після повномасштабного вторгнення Росії він залишився на тимчасово окупованій частині Херсонщині та займався "волонтерською" дільністю.

Наприкінці серпня 2022 року у ЗМІ повідомили, що екснардеп був розстріляний у своєму приватному будинку. Також загинула його співмешканка.

Нагадаємо, нещодавно підозру у держзраді оголосили народному депутату Олександру Дубінському. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зокрема, це третє провадження у якому фігурує нардеп.

Також наприкінці жовтня одеський суд виніс вирок померлому заступнику окупаційної влади Херсонщини Кирилу Стремоусову.