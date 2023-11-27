Український десант на теренах США: що відомо про візити депутатів та урядовців за океан, — ЗМІ

За інформацією журналістів, візитом численної української делегації до Америки опікуватиметься посол України у США Оксана Маркарова.

Цього тижня Офіс президента відправляє до США декілька груп народних депутатів, урядовців, ветеранів і дітей, які постраждали від російських окупантів. Про це повідомляє NV, посилаючись на кілька джерел в Америці та Україні.

Як зазначають інсайдери видання, мета цих поїздок — "вибудовування відносин із Республіканською партією, особливо з її консервативним крилом — умовною групою Дональда Трампа. Подібні відрядження відбуватимуться вперше з початку повномасштабної російської агресії.

"Головне, що хочуть почути представники обох партій в Америці, але більше республіканці: зрозумілу стратегію того, що робитиме далі Україна, план воєнних дій, і, звичайно, об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом", — зазначив на умовах анонімності співрозмовник NV в оточенні одного з конгресменів-республіканців.

Тож, голова ОП Андрій Єрмак після останнього візиту до США, як зазначає одне з джерел в американському політикумі, вирішив відправити таку делегацію різними штатами, здебільшого "республіканськими", однак не у Вашингтон, як зазвичай.

Як стало відомо від українських політиків, опікуватиметься цими візитами буде посол України у США Оксана Маркарова. Головними завданнями є інформаційна робота з перших вуст стосовно того, що відбувається в Україні, роз’яснення, чому питання виділення додаткової допомоги Україні наразі є надважливим, та ін.

В Офісі президента на запит NV щодо відрядження делегації до США повідомили, що питання закордонних візитів вони не коментують з міркувань безпеки.

Думки нардепів щодо візита до США

Візит до США та його цілі у коментарі виданню підтвердила депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, яка входить до цієї делегації.

"Коло питань візиту дуже широке", — прокоментувала вона.

Слова підтримки щодо цього рішення висловив і народний депутат Ярослав Железняк, який у власному телеграм-каналі назвав його "правильним кроком".

"Єдине, що дивно, так це те, що з сьогодні (27 листопада. — Ред.) по 15 грудня всі конгресмени у Вашингтоні … у них три сесійних тижні поспіль. І логічно, що більшість не в округах. І тому трохи дивно, що такі делегації не відправили раніше. Наприклад, хоча б минулого тижня. Але хоча б так", — підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, що під час візиту до США голова ОП Андрій Єрмак обговорював на деяких закритих зустрічах недоцільність проведення виборів в Україні та план перемоги вже у 2024 році.

Фокус також писав, що між президентом України Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним триває постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Позиція в них єдина.