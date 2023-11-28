ЗС РФ знову атакували Україну Shahed: на Хмельниччині пролунали вибухи, деталі (фото)

У Хмельницькому районі працюють сили ППО, а група БПЛА прямувала в напрямку Старокостянтинова. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Ворожі дрони у ніч проти 28 листопада фіксували у напрямку Вінницької області, а пізніше до цього переліку додалася і Хмельницька область. Подробиці у Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Точну кількість БПЛА військові не назвали. О 5:14 ударні дрони рухалися у напрямку Тернопільщини. Згодом групу "Шахедів" зафіксували у напрямку Старокостянтинова.

Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, у Facebook повідомив, що у Хмельницькому районі працюють сили ППО. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Також близько шостої ранку у Повітряних силах ЗСУ попередили, що зафіксовано на східному напрямку активність ворожої тактичної авіації. Військові наголосили на тому, що є загроза застосування авіаційного озброєння.

Атака БПЛА України 25 листопада

У ніч на 25 листопада сили протиповітряної оборони України збили 74 із 75 БПЛА "Шахед". Українська столиця зазнала найбільшої атаки з початку масштабної війни. У різних районах столиці зафіксували уламки ворожих безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Українським захисникам вдалося збити більшість ударних БПЛА ворога, але керівник держави вважає, що варто посилити ППО України. Він наголосив на тому, що російські окупанти все чітко запланували. Росіяни свідомо пішли на такий крок.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що безпілотники ЗСУ атакували два нафтогазові заводи на території РФ. За інформацією журналістів, заводи були атаковані нібито дронами ЗСУ в Калузькій і Тверській областях Росії. Один БПЛА впав у резервуар для зберігання пального, другий — поруч із газовою трубою.