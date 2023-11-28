Виїзд з України: юрист розповів, чи можуть 17-річні хлопці законно перетнути кордон

За словами Ростислава Кравця, прикордонники намагаються застосовувати нову норму з постановкою на військовий облік, яку Кабмін ухвалив наприкінці 2022 року.

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. Ці заходи обмежують виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Факти ICTV" розповів, чи є таке право у 17-річних хлопців.

Річ у тім, що наприкінці 2022 року Кабінетом міністрів було ухвалено постанову №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Вона передбачає зміну віку, коли українці мають ставати вперше на військовий облік. Якщо раніше це було в 16 років, то зараз ідеться вже про 17 років.

В умовах воєнного стану виїзд за кордон заборонений військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років. Відповідно, як розповідає юрист, 17-річні хлопці мають повне право на перетин кордону, однак справді фіксуються випадки, що через нові правила Державна прикордонна служба не випускає їх.

"Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у зв'язку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років і там нічого не вказано. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон. Фактично, з 16 років хлопець має перебувати на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон", — заявив Ростислав Кравець.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловився про виїзд студентів за кордон. За його словами, Міносвіти має опрацювати можливість виїзду для певних категорій учнів у вишах. Це має бути справедливе рішення.