Битва за Авдіївку: російські війська наступають із шести напрямків, — ISW (карта)

Як розповів речник Таврійського угруповання військ Олександр Штупун, окупанти атакують по 10-20 осіб. ЗС РФ продовжили наступ, але значних успіхів не досягли.

Війська РФ ведуть наступ на шести напрямках біля Авдіївки. Важкі бої біля коксохімічного заводу тривають. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

У новому звіті від 27 листопада йдеться про те, що окупанти продовжили наступальні дії в околицях Авдіївки, однак значних успіхів не досягли.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, українські війська відбили понад 30 російських атак за день біля таких населених пунктів:

На схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки);

На північний схід від Бердичів (7 км на північний захід від Авдіївки);

На південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки);

Поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки);

Біля Північного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Як розповів речник Таврійського угруповання військ Олександр Штупун, окупанти атакують по 10-20 осіб. Вони наступають на шести напрямках біля Авдіївки. Важкі бої тривають біля коксохімічного заводу, а також на північному сході від населеного пункту.

У звіті аналітики зазначили, що російські джерела поширюють інформацію про те, що ЗС РФ війська захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки, а також вийшли на південно-східні околиці міста. За ці успіхи несуть відповідальність елементи штурмової бригади "Ветеран".

Крім того, як кажуть російські воєнкори, ЗС РФ просунулися біля Крутої Балки (5 км на схід від Авдіївки), хоча аналітики не змогли підтвердити це. Також, за словами росіян, ЗСУ контратакували під Авдіївкою.

Битва за Авдіївку карта Фото: ISW

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.