Спікер палати представників Майк Джонсон, обговорюючи допомогу Україні, наголосив на тому, наскільки для США важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики".

Питання допомоги Україні є нагальним та розглядатиметься як пріоритетне в роботі американського Конгресу. Про це заявив Майк Джонсон, спікер Палати представників, у понеділок під час поїздки до Флориди.

Він зазначив, що не можна дозволити Володимиру Путіну, очільнику Кремля, "пройти маршем через Європу". З його слів, американські законодавці розуміють, наскільки важливою є необхідність надання допомоги Україні.

Джонсон відзначив, що важливо "працювати над зміною нашої власної прикордонної політики". Нині між американськими політиками тривають активні перемовини з цього приводу.

"Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом", – пояснив він.

Спікер зауважив, що почувається "упевнено й оптимістично" стосовно розгляду питання допомоги Україні. Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

Допомога Україні – розмова Джонсона та Байдена

Президент США Джо Байден і Майк Джонсон наприкінці жовтня обговорили питання фінансової допомоги Україні. Спікер Палати представників заявив, що відкритий для обговорення додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також для пролонгації ухвалення резолюції, яка збереже відкритість уряду. З іншого боку, він пообіцяв домогтися істотного скорочення відповідних витрат і зіткнувся з опором серед консервативних законодавців його фракції.

Нагадаємо, 8 листопада секретар РНБО Олексій Данілов закликав союзників перестати боятися російського президента Володимира Путіна. Він звернув увагу Заходу на небажання роздратувати його військовою допомогою.