"Можемо щось віддати": Сенцов розповів про складнощі в обороні Авдіївки (відео)

За словами українського режисера, у Путіна завжди була цiль захопити Донбас повністю. Спочатку він вчепився за Бахмут, а тепер перейшов на інше велике місто регіону.

Наступ російських окупантів у районі Авдіївки нагадує ситуацію в Бахмуті. Противник не втрачає надії, що зможе взяти місто під свій контроль. Український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю Ukrainian Withness розповів, що зараз відбувається на фронті в Донецькій області.

Чоловік зараз служить у 47-й бригаді, яка воює якраз у районі Авдіївки. За його словами, для російського президента Володимира Путіна дуже важливо взяти під свій контроль весь Донбас. Цiль із захопленням Донеччини та Луганщини була завжди, як і ідея із сухопутним коридором до Криму.

"Він (Путін, — ред.) упирався в Бахмут і буде упиратися зараз так само в Авдіївку. Бахмутські кліщі не дуже працювали, і це зайняло у них півроку, якщо не більше. В Авдіївці кліщі вже дуже сильні. Перешийок у 10 км ще тримається, але вони, особливо на півночі, просуваються і потроху йдуть. Там ще пара сіл, і все, кліщі закриються. Я не бачу великих проблем, якщо ми втратимо Авдіївку. Ми вже втратили Бахмут і багато чого втратили. Проблема не в територіях, а в людях, яких ми можемо втратити, якщо будемо неправильно оборонятися", — каже Олег Сенцов.

Окремо режисер зазначив, що також потрібен план того, як ці території будуть потім звільнятися. Сучасна війна являє собою досвідчених і ефективних людей, які можуть забезпечити ефективний наступ. Як приклад було наведено харківську операцію, яку бійці ЗСУ провели у вересні 2023 року.

"Зараз такого вже не буде, проте момент, що ми можемо щось віддати, а потім забрати більш ефективно з меншими втратами — це окей. Оборона Бахмута була більше політичною. Ситуація важка, вони (окупанти, — ред.) потроху тиснуть, просуваються, але запал у них уже не той", — підсумував Олег Сенцов.

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Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.