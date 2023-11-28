СБУ затримала коректувальницю десятків Shahed по Одесі (фото)
За даними слідства, затримана була учасницею агентурної мережі РФ, перед якою стояла задача передавати координати для ударів окупантів і коригувати нові атаки.
Служба безпеки України затримала мешканку Одеси, яка скоригувала десятки "Шахедів" по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як повідомили в джерелі, фігурантка передала агресору десятки геолокацій, де, на її переконання, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.
Важливо зазначити, що в серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них — агент з оперативним псевдонімом "Diezel" та його дружина, яка була "зв'язковою" російської ГРУ і наразі переховується від правосуддя в Санкт-Петербурзі.
Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільних повітряних ударів, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".
На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили написи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який військова розвідка Росії використовує для вербування та співпраці з агентами.
"Вона через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі — кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російської ГРУ Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму "куратору" про наслідки "прильотів", — ідеться в повідомленні.
Також у СБУ зазначили, що вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об'єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у військовій розвідці країни-агресора.
Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ щодо колабораціоністів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб уже отримали вироки суду.
Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 жителів області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.