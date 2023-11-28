Масовий замах в ГУР: ЗМІ оприлюднили нові деталі отруєння дружини Буданова

Крім дружини Буданова Маріанни, відповідні симптоми відчули кілька інших працівників ГУР Міноборони, розповіли джерела. Жінка першою потрапила до лікарні через певні особливості тілобудови.

У Головному управління розвідки отруїли не лише дружину голови ГУР Кирила Буданова. Симптоми отруєння є у інших працівників спецслужби, однак на Маріанні Будановій вони проявили швидше. Про деталі інциденту в ГУР Міноборони розповіло видання "Українська правда".

Журналісти "УП" щодо ситуації з Маріанною Будановою поспілкувались з анонімним джерелом у розвідці. Неназваний співрозмовник підтвердив, що жінку дійсно отруїли — це показали результати аналізів.

"Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", — процитували журналісти слова джерела.

Крім того, з'ясувалось, що отруїлись ще кілька працівників ГУР Міноборони, заявили в розвідці. Пояснили, що у дружини Буданова симптоми проявили швидше, бо вона "невеличка з маленькою вагою". Між тим інші постраждалі "велетенські трохи, нічого за собою не помічали".

Станом на сьогодні отруєнні проходять лікування, наголосили джерела "УП" у розвідці. Інші деталі інциденту не наводились.

Отруєння дружини Буданова — деталі

Зазначимо, про отруєння дружини Буданова стало відомо зранку 28 листопада. Про подію написало видання "Бабель", посилаючись на анонімні джерела. Згідно з попередніми даними, Маріанна Буданова могла постраждати від важких металів. Розглядається версія, що ці речовини потрапили в організм "не випадково".

Жінку госпіталізували, розповіли в ЗМІ. Спершу стан погіршився, потім їй покращало. Наразі дружина голови ГУР проходить лікування, розповіли джерела медіа.

Між тим раніше представники ГУР Міноборони розповідали, що на Кирила Буданова вчинили кілька замахів. Один з замахів був неприхованим: 29 травня 2023 року ЗС РФ спробували поцілити ракетою у будівлю ГУР у Києві. Розвідник не постраждав. Однак росЗМІ почали публікувати заяви, що він начебто отримав серйозні поранення. Загалом замахів було 10, писали в ЗМІ.

Буданов відповів на заяви російських пропагандистів. Зокрема, у одному з інтерв'ю заявив, що в ГУР Міноборони начебто створили "загін безсмертних". Крім того, у іншому інтерв'ю наголосив, що подібними публікаціями росЗМІ "виставляють себе дурнями".

Нагадуємо, 27 листопада в ГУР підтвердили атаку українських БПЛА на Смоленський авіазавод. Вказали, що вдалось досягнути поставленої мети, деталей не уточнили. При цьому, крім заводу у Смоленську, пролунали вибухи у Челябінську: у РФ заявили, що на підприємстві з ремонту танкових двигунів "вибухнув трансформатор".