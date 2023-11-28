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Масовий замах в ГУР: ЗМІ оприлюднили нові деталі отруєння дружини Буданова

Олена Бурдейна
Фото: Скрін відео | У відомстві Кирила Буданова отруїли кілька співробітників та його дружину

Крім дружини Буданова Маріанни, відповідні симптоми відчули кілька інших працівників ГУР Міноборони, розповіли джерела. Жінка першою потрапила до лікарні через певні особливості тілобудови.

У Головному управління розвідки отруїли не лише дружину голови ГУР Кирила Буданова. Симптоми отруєння є у інших працівників спецслужби, однак на Маріанні Будановій вони проявили швидше. Про деталі інциденту в ГУР Міноборони розповіло видання "Українська правда".

Журналісти "УП" щодо ситуації з Маріанною Будановою поспілкувались з анонімним джерелом у розвідці. Неназваний співрозмовник підтвердив, що жінку дійсно отруїли — це показали результати аналізів.

"Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", — процитували журналісти слова джерела.

Крім того, з'ясувалось, що отруїлись ще кілька працівників ГУР Міноборони, заявили в розвідці. Пояснили, що у дружини Буданова симптоми проявили швидше, бо вона "невеличка з маленькою вагою". Між тим інші постраждалі "велетенські трохи, нічого за собою не помічали".

Станом на сьогодні отруєнні проходять лікування, наголосили джерела "УП" у розвідці. Інші деталі інциденту не наводились.

Отруєння дружини Буданова — деталі

Зазначимо, про отруєння дружини Буданова стало відомо зранку 28 листопада. Про подію написало видання "Бабель", посилаючись на анонімні джерела. Згідно з попередніми даними, Маріанна Буданова могла постраждати від важких металів. Розглядається версія, що ці речовини потрапили в організм "не випадково".

Жінку госпіталізували, розповіли в ЗМІ. Спершу стан погіршився, потім їй покращало. Наразі дружина голови ГУР проходить лікування, розповіли джерела медіа.

Між тим раніше представники ГУР Міноборони розповідали, що на Кирила Буданова вчинили кілька замахів. Один з замахів був неприхованим: 29 травня 2023 року ЗС РФ спробували поцілити ракетою у будівлю ГУР у Києві. Розвідник не постраждав. Однак росЗМІ почали публікувати заяви, що він начебто отримав серйозні поранення. Загалом замахів було 10, писали в ЗМІ.

Буданов відповів на заяви російських пропагандистів. Зокрема, у одному з інтерв'ю заявив, що в ГУР Міноборони начебто створили "загін безсмертних". Крім того, у іншому інтерв'ю наголосив, що подібними публікаціями росЗМІ "виставляють себе дурнями".

Нагадуємо, 27 листопада в ГУР підтвердили атаку українських БПЛА на Смоленський авіазавод. Вказали, що вдалось досягнути поставленої мети, деталей не уточнили. При цьому, крім заводу у Смоленську, пролунали вибухи у Челябінську: у РФ заявили, що на підприємстві з ремонту танкових двигунів "вибухнув трансформатор".