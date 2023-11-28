Від Чехії до Нідерландів: які країни хочуть придбати новітній танк Leopard 2A8

Після анонсу нової модернізації танків Leopard 2A8 одразу 4 країни можуть купити понад 120 машин. Бундесвер вже має рамкову угоду з виробником KMW.

В Німеччині розробили новітню версію танка Leopard 2A8. Нею вже зацікавилось чотири країни. Загалом мова йде про понад 123 машини. Про це повідомляє Der Monitor für Defence und Sicherheitspolitik.

Німеччина пропонує придбати Чехії, Литві, Швеції та Нідерландам танки Leopard 2A8. Машини можуть поставити в межах укладеного контракту Бундесвера на придбання для німецької армії. В угоді немає верхньої планки, скільки має бути замовлено Leopard 2A8. Проте якщо його виявиться недостатнім, то Німеччина може підписати новий контракт з виробником.

"Німеччина запропонувала потенційним країнам-партнерам придбати основні бойові танки Leopard у найсучаснішій на сьогодні доступній для ринку конфігурації 2A8. Чехія, Литва, Швеція та Нідерланди зараз зацікавлені у спільних закупівлях", – повідомила парламентський державний секретар міністерства оборони Зімтє Мьоллєр.

Виробник Krauss-Maffei Wegmann отримав рамковий контракт на придбання попередньо до 123 Leopard 2A8. З них 18 надійдуть в німецьку армію для заміни переданих Україні Leopard 2A6. Відтак 4 потенційні покупці претендують на 105 нових танків. Проте цього контракту може бути недостатньо. Тільки Чехія та Литва претендує на 70 та 50 машин відповідно. Інтереси Нідерландів та Швеції наразі невідомі. Збройні сили Нідерландів орендують 18 німецьких Leopard 2A6, а Швеція має 120 Strv 122, які є локальною модернізацією Leopard 2A5. Також нещодавно шведи оголосили про намір модернізувати 44 танки до рівня Stridsvagn 123A, що має зробити їх на приблизно одному рівні з Leopard 2A7/2A8.

Нагадаємо, 22 листопада Чехія отримала всі 14 танків Leopard 2A4 замість переданих Україні Т-72.

11 жовтня у Норвегії відмовились від додаткового придбання танків Leopard 2A8 через необхідність посилити ППО.