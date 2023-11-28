Новий ворог України: Заходом шириться втома від війни, – The Economist

Конгрес досі не прийняв новий пакет військової допомоги Україні, Німеччина може не подвоїти допомогу, а в Нідерландах перемогла права партія проти постачань Києву.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад як 600 днів. Через стільки часу фіксується тенденція до втоми від війни на Заході. Про це повідомляє газета The Economist.

Сполучені Штати були найбільшим доном у допомозі України від озброєнь до фінансової допомоги. Проте зараз Штати стали однією з найбільших турбот України. Виділене раніше фінансування майже закінчилось, а Конгрес все ніяк не прийме новий пакет допомоги.

"Навесні потік озброєнь був широкою рікою. Влітку це був струмінь, а зараз кілька крапель сліз", — каже українське джерело відповідаючи на питання про постачання на фронт.

Україну чекає похмура зима великої невизначеності, пишуть журналісти. Контрнаступ не зміг прорвати російські лінії, РФ нарощує виробництво зброї, а США ще й відволікаються на війну в Ізраїлі. Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Київ заявив, що вони будуть підтримувати Україну "як зараз, так і в майбутньому". Проте журналісти звертають увагу, що влада належить Конгресу, який двічі уникав припинення роботи федерального уряду, але двічі виключав з голосування допомогу Києву.

Чим довша затримка, тим більше партій охоплює виборча лихоманка. Деякі в Конгресі хвилюються, якщо угода не буде досягнута до Різдва, то новий розподіл допомоги може бути відкладено до виборів у листопаді 2024 року. Якщо Дональда Трампа оберуть президентом, то допомоги може не бути взагалі.

"Час нам не друг", — сказав один похмурий проукраїнський сенатор.

Пакет допомоги Україні від США скоротився із 1 млрд доларів на місяць до 350 млн у жовтні та 250 млн у листопаді. Ініціатива сприяння безпеці України, який мав майже 18 млрд доларів, теж вже майже вичерпався.

Чорні хмари над Європою

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель закликав Євросоюз компенсувати "слабину США", якщо буде потреба. Німеччина може подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році. Нідерланди, Фінляндія та Литва оголосили про нові пакети військової допомоги, але "хмари насуваються".

Рішення конституційного суду в Німеччині може перешкодити планам щодо збільшення допомоги. Партія свободи у Нідерландах перемогла на виборах, але вони виступають проти надсилання зброї Україні. Новий уряд Словаччини вже припинив військову допомогу. Стверджується, що українці хвилюються, що без лідерства США європейці можуть швидко "впасти духом",

За оцінками Майкла Кофмана, кількість пострілів на місяць в Україні може впасти до 80-90 тисяч на місяць з 220-240 тисяч влітку. Проте і такі обʼєми більші, ніж виготовляють США та ЄС — 29 та 25 тисяч боєприпасів відповідно. Також аналітик вважає, що без допомоги США Україна не зможе провести ще один великий контрнаступ. На такий випадок Україні потрібно вчитись у РФ "закопуватись" в землю, щоб для оборони було потрібно менше військових.

Нагадаємо, 28 листопада спікер Конгресу заявив, що допомога Україні та Ізраїлю є пріоритетом для нього.

27 листопада у ЗМІ писали, що Конгрес може проголосувати за допомогу Україні 4 грудня.