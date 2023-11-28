"Перебуває на лікуванні": у ГУР офіційно підтвердили отруєння дружини глави розвідки Буданова

За словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, Маріанна Буданова була отруєна важкими металами, але вже закінчує лікування.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили випадок отруєння Маріанни Буданової, дружини глави української військової розвідки Кирила Буданова. Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив 28 листопада в коментарі "Радіо Свобода".

Юсов заявив, що інформація, поширена ЗМІ у вівторок, відповідає дійсності.

За його словами, підтверджується факт отруєння дружини глави воєнної розвідки важкими металами. Наразі вона перебуває на лікуванні, яке вже закінчується.

У ГУР пообіцяли пізніше надати додаткову інформацію щодо цього випадку.

Отруєння дружини Кирила Буданова — що відомо

Інформація про отруєння дружини Буданова з'явилася вранці 28 листопада. Українське видання "Бабель" першим повідомило про подію, посилаючись на інформацію від анонімних джерел. Тоді, за попередніми даними, повідомлялося, що Маріанна Буданова постраждала від впливу важких металів. Існує припущення, що ці речовини потрапили в її організм не випадково.

Того ж дня ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в ГУР повідомили, що йдеться про отруєння не тільки дружини глави відомства, а й інших працівників спецслужби.