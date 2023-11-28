Розбили хвилі: у Чорному морі зіштовхнулись судна, які возять крадене зерно, є жертви, — ЗМІ

Стались нещастя з майже десятком кораблів, які перебували біля портів РФ та окупованого Криму, розповіли росЗМІ. Один з них сів на мілину за 100 метрів від міського пляжу.

Під час шторму, який відбувся у Чорному морі 26 листопада, сталось дев'ять аварій з російськими кораблями. Під час одного з інцидентів зіштовхнулось відразу три судна, два з яких відомі крадіжками українського зерна. Про деталі події розповіли на російському порталі ForPost.

Журналісти поспілкувались з анонімними джерелами, які пояснили, що сталось у Чорному морі з трьома російськими кораблями. Орієнтовний час інциденту — близько 21:00 (за Москвою) 26 листопада. Місце — порт "Кавказ", розташований у північно-східній частині Керченської протоки, на північ від Кримського мосту.

Порт "Кавказ", де зіштовхнулись три кораблі РФ Фото: Google maps

Під натиском хвиль понесло вантажне судно "Матрос Шевченко" довжиною 169 метрів та шириною 27 метрів: воно як раз вийшло у відкрите море. На судні не впорались з керуванням і його понесло на "Матрос Позынич" (має аналогічні розміри). Після цього обидва кораблі вдарили теплохід "Кавказ-5" (довжиною 185 метрів та шириною 30 метрів).

Анонімний співрозмовник порталу стверджує, що внаслідок цього подвійного зіткнення отримав важкі поранення російський моряк. Він отриманих травм чоловік помер, впевнене джерело. Офіційного підтвердження цьому не має.

Зазначимо, про вантажні судна "Матрос Позынич" та "Матрос Шевченко" раніше писали ЗМІ. Зокрема, весною 2023 року розслідувачі з'ясували, що їх активно використовують росіяни, щоб продавати за кордон крадене українське зерно. На сьогодні не відомо, чим були завантажені судна, які зіштовхнулись у Чорному морі.

Також у росЗМІ розповідають про ще одну аварію. Зокрема, біля Анапи викинуло мілину суховантаж Blue Shark, навантажений ячменем. На борту перебуває близько 20 людей — громадян РФ серед них немає: походять з Сирії, Єгипту, Белізу. Корабель зірвало з якоря і винесло на мілину на відстані 100 метрів від міського пляжу.

На сьогодні немає даних щодо походження ячменю на Blue Shark.

Cуховантаж Blue Shark з ячменем Фото: Mash

Крім цього, стались неприємності ще з кількома кораблями, ідеться у дописі росЗМІ. Метрову пробоїну отримав катер "Фізик" біля Севастополя. Біля Ялти зіштовхнулись чотири кораблі: два суховантажі (один безіменний, другий "Петро Лідов"), буксири "Кримчанин" та "Каламіт".

Шторм у Чорному морі — деталі

Зазначимо, шторм у Чорному морі, який відбувся 26 листопада, супроводжувався хвилями висотою 8-9 метрів, розповіли ЗМІ. Пориви вітру обірвали лінії електропередач, ламали стовпи та дерева. Внаслідок розгулу стихії кілька тисяч жителів окупованого півострова залишились без світла та газу, підтвердили представники російської влади.

Між тим шторм також зачепив бонові загородження, якими РФ намагалась захистити Кримський міст. Світлини з космосу показали, що від них не залишилось і сліду.

Нагадуємо, всупереч непогоді РФ продовжує вести бойові дії на півдні та сході України, розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Водночас стало відомо про атаку дрона, який дістав до машинобудівного заводу у Ростовській області РФ.