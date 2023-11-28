Кулеба не приїде на саміт ОБСЄ в Північній Македонії: у МЗС назвали причину

За словами спікера МЗС України Олега Ніколенка, присутність на засіданні ОБСЄ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова посилюватиме кризу в організації. Проти участі в саміті російського міністра також виступили в країнах Балтії.

Делегація України не братиме участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії на рівні міністра закордонних справ. Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook 28 листопада.

Олег Ніколенко подякував Північній Македонії за те, що під час її головування в ОБСЄ питання протидії агресії Російської Федерації проти України є одним із пріоритетних.

Водночас спікер вказав на те, що Росія послідовно руйнує організацію, зловживаючи правилом консенсусу. Він згадав про те, що Росія довільно заблокувала кандидатуру Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році, а також незаконно затримала трьох українців — представників ОБСЄ, які перебувають у в'язницях уже понад 500 днів.

"Росія створила екзистенціальну кризу в ОБСЄ і перетворила організацію на заручника своїх забаганок і агресії", — констатував Ніколенко.

За словами Олега Ніколенка, у поточних умовах присутність на засіданні ОБСЄ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова посилюватиме кризу в організації. Спікер закликав "працювати над порятунком ОБСЄ від Росії" і не посилати країні-агресору сигналів про можливість повернення до старих форм співпраці.

"З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова й надалі працювати з партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акта, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", — підсумував Ніколенко.

Дмитро Кулеба не приїде на саміт ОБСЄ Фото: Скриншот Дмитро Кулеба не приїде на саміт ОБСЄ Фото: Скриншот

Як повідомляє The Guardian, через присутність Сергія Лаврова на прийдешньому засіданні ОБСЄ захід також відмовилися відвідати провідні дипломати Естонії, Латвії та Литви. У їхній спільній заяві йдеться про те, що участь у саміті глави російського МЗС "ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй".

"Присутність Лаврова принижує жахливі злочини, які Росія продовжує здійснювати. Місце Лаврова — у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров звернувся до уряду Північної Македонії з офіційним листом. У ньому він вимагає від свого колеги Буяра Османі "забезпечити його присутність у Скоп'є" на засіданні ОБСЄ.

Також повідомлялося, що керівник уряду Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати проведення грудневого саміту лідерів Європейського Союзу. Очікується, що на заході обговорюватимуть допомогу Києву і питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.