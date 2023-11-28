"З роти залишається троє, а 54-річні не можуть йти на штурм": в ОП про реалії на фронті (відео)

Військкоми мають переглянути підходи до мобілізації, а бригади, які перебувають на заході країни, мають замінити ті, які воюють на сході, вважає радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

У військових підрозділах, які воюють на сході України, катастрофічно не вистачає людей, а середній вік бійців у деяких бригадах становить 54 роки. Про це повідомив у телемарафоні 28 листопада радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

"Зараз величезний дефіцит військових. Потрібно проводити ротації. Потрібно підтягувати резерви. В деяких бригадах, я вчора почув, це — страшні цифри. Середній вік — 54 роки. Штурмовик в 54 роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які перебувають на західній Україні, мають заміняти ті, які перебувають на сході, для того, щоб відновитися. В деяких ротах на початок повномасштабного вторнення було 110 осіб, зараз залишилося троє", — сказав він.

Сергій Лещенко зауважив, що люди у великих містах забувають про війну і живуть своїм життям у своїх реаліях, а ці реалії існують лише завдяки тому, що хтось на сході стримує ворога власним життям.

"Військкоми мають переглянути свої підходи, те що ми чуємо — воно ненормальне. Не може країна воювати 54-річними штурмовиками. Бійці, які побували на лікуванні кажуть — повні спортклуби 25-річних "качків" і "амбалів", які могли замінити нас — 54-річних штурмовиків, чому таке відбувається?" — задався питанням Лещенко.

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