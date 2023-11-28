Американські есмінці товстішають: у чому особливість модернізації кораблів ВМС США (фото)

Американські інженери оснастили корабель новою системою РЕБ SLQ-32(V)7 SEWIP. У результаті через два бічні модулі силует есмінця помітно став повнішим.

ВМС США завершили капітальний ремонт і модернізацію ракетного есмінця USS Pinckney класу Arleigh Burke, після чого бойовий корабель помітно "поповнів". Річ у тім, що корабель оснастили новою системою радіоелектронної боротьби SLQ-32(V)7 SEWIP, внаслідок чого силует есмінця став "товстішим". Таку деталь помітили польські оглядачі Defence 24.

Автори публікації зазначили, що американський есмінець одразу ж викликав інтерес інтернет-користувачів. Адже рідко який корабель так сильно змінює свій силует під час капітального ремонту, розширюючи його за межі обрисів самого корпусу.

Як виявилося, під час модернізації до крайніх стінок надбудови з обох бортів додали два модулі заввишки майже 7 м, у яких розміщено антенні комплекси системи радіоелектронної боротьби AN/SLQ-32.

Есмінець USS Pinckney Есмінець USS Pinckney Есмінець USS Pinckney Есмінець USS Pinckney Есмінець USS Pinckney

Тим часом така "повнота" має практичне обґрунтування, оскільки комплекс AN/SLQ-32 виконує низку найважливіших функцій. Зокрема, він забезпечує розвідку обстановки навколо корабля і в разі виявлення радіоелектронних сигналів, що надходять на корабель, вказує не тільки з якого напрямку вони надходять, а й аналізує їхні параметри, згодом порівнюючи їх із наявною базою даних. Якщо такий сигнал є в базі даних, оператор може ідентифікувати платформу, включно з бортовим номером корабля або типом ракет.

Водночас підсистема SEWIP Block 2 спрямована на розширення можливостей AN/SLQ-32 і дає змогу розв'язувати завдання з виявлення, ідентифікації, локалізації, реєстрації та/або аналізу джерел електромагнітного випромінювання з метою виявлення безпосередньої загрози.

Потужність і ефективність передавачів системи також були збільшені шляхом використання в конструкції технології нітриду галію (GaN).

"Американці припускають, що подібне рішення на коротких дистанціях може бути настільки ж ефективним, як і вогневі системи оборони, як-от ракети та морська артилерія", — підкреслили експерти.

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