Місяць повоював у "Вагнері" і загримів за ґрати на 6 років: казахстанця покарали за найманство

Чоловік натрапив на оголошення про високооплачувану роботу в соцмережі, яка пов'язана з ПВК "Вагнер" та участю у бойових діях РФ на території України. Роботодавці обіцяли виплати за поранення та у випадку загибелі.

У Казахстані суд виніс вирок 34-річному мешканцю селища Топар Карагандинської області, який воював проти України на боці РФ. Чоловік отримав 6 років і 8 місяців позбавлення волі за найманство. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Громадянин Казахстану воював на території України у складі ПВК "Вагнер".

Зазначається, що суд першої інстанції та апеляційний суд визнали його винним за обвинуваченням у "найманстві". Казахстанця також покарали конфіскацією коштів у розмірі 205 590 російських рублів, які суд вважав засобами, здобутими злочинним шляхом.

Вироком суду чоловіка визнано винним та засуджено "за вчинення тяжкого кримінального правопорушення проти миру та безпеки людства". Суд кваліфікував дії казахстанця як участь у збройному конфлікті у місці проведення військових дій, "спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності держави".

У суді ексвагнерівець визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що йому були потрібні гроші.

За матеріалами справи, у березні 2023 року в соцмережі він натрапив оголошення про високооплачувану роботу на території РФ. Йому повідомили, що робота пов'язана з ПВК "Вагнер" та участю у бойових діях РФ на території України. Зарплата у місяць мала бути 240 000 російських рублів. Також обіцяли виплати за поранення та у випадку загибелі.

Того ж місяця він виїхав до Росії і прибув на базу ПВК, де уклав контракт. У суді він розповів, що його розподілили в артилерію, з 27 квітня по 13 травня був гарматником.

Потім найманець потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ, отримав складне поранення руки, і був госпіталізований та комісований.

Повідомляється, що він отримав від ПВК "Вагнер" грошову винагороду у розмірі 235 000 російських рублів, а потім повернувся до Казахстану. Його затримали у Петропавловську.

Ексвагнерівець подавав апеляцію, бо вважав покарання занадто суворим. Він нарікав, що він юридично неграмотний, тому був введений в оману під час укладання договору з ПВК "Вагнер", де йому повідомили, що він нібито не порушує закон, оскільки в Україні "ведеться не війна, а спеціальна операція зі звільнення мирного населення ". Суд визнав чоловіка винним і присудив 6 років і 8 місяців позбавлення волі.

Довідково: Згідно із законодавством Казахстану, за найманство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, що колишні найманці ПВК "Вагнер" беруть участь у штурмах із ЗС РФ під Куп'янськом. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, успіхів із боку противника зафіксовано не було.

Раніше повідомлялося, що у РФ створили нову систему, яка дозволяє ветеранам ПВК "Вагнер" отримувати відповідні посвідчення та премії,