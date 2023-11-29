Розпилять і покладуть у кишені: куди РФ витратить виділені на оборону гроші, — експерт

За словами Тараса Жовтенка, витрати на оборону в РФ наступного року будуть рекордними з часів Радянського Союзу. Однак Кремль дотримується підходу, за якого кількість важливіша за якість.

У Росії затверджено бюджет на наступні два роки, в якому закладено рекордні витрати на оборону. Однак частину цих грошей буде витрачено неефективно, а ще частину вкрадено чиновниками. Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в інтерв'ю"24 каналу".

"Частину з виділених грошей у традиціях Шойгу "розпилять" і покладуть у кишені. Частина провалиться в неефективність російського виробництва та економіки", — сказав він.

За словами Жовтенка, витрати на оборону у РФ наступного року будуть рекордними з часів Радянського Союзу. Однак Кремль дотримується підходу, за якого кількість важливіша за якість.

Як розповів експерт, така тактика працює далеко не завжди. До того ж, удари Сил оборони України по російській логістиці псують "загальну картину".

"Кількість, а не якість має для росіян зворотний бік. Тому що чим більша в тебе кількість, війська, тим більше ти залежиш від логістики і поставок", — пояснив Жовтенко.

Він зазначив, що Збройні сили України роблять ставку на якість, однак для цього потрібно мати запас. Оскільки росіян більше, то українцям потрібні відповідні засоби для ліквідації ворога.

Жовтенко вважає, що Росії простіше перевести економіку на військові рейки, хоч і там є свої проблеми. Економіка в РФ управляється в "ручному режимі".

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Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Путін не піде на мир в Україні до виборів у США 2024 року. За даними журналістів, Альянс підтримуватиме Україну, хоча малоймовірно, що наступного року вдасться досягти миру.