Під Куп'янськом ЗС РФ довелося зменшити кількість атак через занадто великі втрати, — ЗСУ (відео)

У 14-й ОМБр розповіли, що щодня окупанти втрачають на цьому відрізку фронту понад 10 осіб. Однак тепер вони застосовують значно більше техніки, ніж раніше.

На Куп'янському напрямку російські війська зазнали таких великих втрат, що їм довелося зменшити кількість атак. Про це розповіла начальниця служби зі зв'язків із громадськістю 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Надія Замрига в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, щодня окупанти втрачають на цьому відрізку фронту понад 10 осіб. Однак тепер вони застосовують куди більше техніки, ніж раніше. Йдеться про бронемашини, на яких підвозиться піхота.

"Якщо порівняти, скажімо приблизно місяць-півтора тому, то вони стали більше застосовувати техніки. Техніку вони використовують в основному важку. БМП — найчастіше як підвезення особового складу до того рубежу, де вони переходять уже власне на штурм, тобто ближче до нуля", — розповіла спікер.

Замрига сказала, що окупанти почали коригувати тактики штурму. Вони розуміють, що висування підрозділів на техніці відстежують українські війська. ЗСУ успішно знищують окупантів за допомогою артилерії, танків і FPV-дронів.

Надія Замрига про ситуацію на Куп'янському напрямку (дивитися з 23:10)

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