Стали ще активніші: ЗС РФ кинула у бій бронемашини на півдні та сході, — Тарнавський

На Таврійському відтинку фронту ЗСУ вдалось знешкодити понад 600 загарбників. Ще четверо росіян здалися в полон.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати на лінії фронту, за яку відповідають бійці ОСУВ "Таврія". При цьому для наступу на українські позиції використовують бронемашини. Про поточну ситуацію на лінії фронту на півдні та сході, про втрати ворога і здобутки Сил оборони розповів командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

Тарнавський вказав, що відтинку фронту довжиною близько 250 км ЗС РФ здійснили 56 атак на позиції ЗСУ. При цьому побільшало спроб посунутись під Авдіївкою — нарахували 27 штурмів (28 листопада їх було 23). Крім бронетехніки, для ударів по Силах оборони росіяни використовують артилерію: здійснили 1006 обстрілів.

Українські війська на Таврійському напрямку знешкодили половину росіян, про яких ідеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 листопада. Зокрема, генерал назвав цифру втрат особового складу ЗС РФ — 639 осіб, тоді як на усій лінії фронту нарахували 1140 поранених та убитих ворогів. До всього, вдалось захопити у полон чотирьох осіб — на якій ділянці це відбулось, не вказується.

На лінії фронту від Оріхова до Авдіївки ЗС РФ позбулись чотирьох танків, вказує командувач Таврійського напрямку (на усій лінії фронту — "мінус" 15 шт.). Також росіяни втратили сім бронемашин піхоти (на усьому фронті — 27 шт.), 22 безпілотників (на усьому фронті — 39 шт.), чотири артилерійські гармати. Вдалось поцілити по спецтехніці (тип не вказано) та ще по одному "важливому об'єкту ворога".

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Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 листопада називають кількість атак, які відбулись на різних ділянках Таврійського напрямку. Зокрема, під Авдіївкою відбулось 27 атак, під Мар'їнкою — 17, під Роботиним-Вербовим — 9 атак. Продовжуються наступальні дії ЗСУ у напрямку Мелітополя, утримується плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

На онлайн-карті бойових дій DeepState позначено напрямки, на яких ЗС РФ намагаються атакувати: Велика Новосілка, Мар'їнка та місцевість навколо Авдіївки.

Ситуація на Таврійському напрямку станом на 29 листопада 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, напередодні, 28 листопада, Тарнавський розповів, що російське командування активно використовує керовані авіабомби, якими обстрілює позиції ЗСУ. Крім того, солдати ворожої армії подекуди відмовляються іти в атаку, тоді замість них у бій кидають колишніх ув'язнених, яких не шкодують.

Між тим 29 листопада у Генштабі ЗСУ розповіли про додаткові проблеми, які мають підрозділи ЗС РФ. Зокрема, проблеми виникли через засекреченість карт мінування — росіяни підриваються на власних мінах.

Нагадуємо, міністр МЗС Литви зауважив, що країни НАТО не надають українському командуванню сучасну зброю, натомість продаючи її "будь-кому". Тим часом у США запевняють, що не мають плану схилити Київ до перемовин з Москвою.