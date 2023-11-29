У Японії впав у море американський конвертоплан Osprey з 8 бійцями на борту

Наразі армія США збирає дані щодо інциденту, пошукові роботи тривають, оскільки знайшли лише частину екіпажу.

Біля японського острова Якусіма розбився американський конвертоплан V-22 Osprey. Про це повідомляє NHK World Japan.

У Японській береговій охороні повідомили, що 29 листопада близько 14:47 за місцевим часом впав конвертоплан США. На місце аварії були направлені патрульні кораблі та авіація. На борту V-22 Osprey перебувало 8 людей, але інформації щодо їхнього стану наразі немає. У Reuters додають, що на місці аварії зафіксували одного загиблого, а рибальські човни знайшли трьох людей, проте їхній стан невідомий. У США повідомили, що вони все ще збирають інформацію.

Також у префектурі Кагосіма заявили, що поліція отримала інформацію про те, що на конвертоплані палав лівий двигун. Джерела видання в Міністерстві транспорту кажуть, що американський V-22 прямував з бази Корпусу морської піхоти Івакуні в Ямагуті до авіабази Кадена в префектурі Окінава.

Крім цього офіційно не було попереджень від метеорологів про погану погоду. Прогноз говорив про те, що небо над районом Якусіма було переважно ясним, а швидкість вітру становила до 7 км/год.

Нагадаємо, 28 серпня в Австралії розбився конвертоплан MV-22B Osprey з 23 морпіхами США на борту. Тоді загинуло троє військовослужбовців.

Раніше в серпні 2022 року Повітряні сили США призупинила експлуатацію конвертопланів Osprey через вібрації.