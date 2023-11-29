"900 ракет — не неймовірна кількість": у ЗСУ відповіли, чого очікувати від РФ взимку (відео)

У Повітряних силах наголосили, що минулого року російські війська випустили по Україні понад тисячу лише крилатих ракет. Водночас у командуванні попередили, що основну небезпеку тепер становлять зовсім не такі обстріли.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яких атак ЗС РФ варто очікувати в холодний період. Про це відомо з ефіру телемарафону від 29 листопада.

Він зазначив, що 900 підготовлених ворогом ракет — це не "неймовірно" багато, і минулої зими запаси Росії були ще більшими.

"Давайте не будемо лякати нікого. Це не є неймовірна кількість. Це фактично вдвічі менше ніж в них було минулого року", — підкреслив Ігнат.

Водночас військовий пояснив, що росіяни не афішують свої запаси й точна кількість заготовлених ними ракет — невідома.

З вересня 2022 року по березень 2023 року, за даними Повітряних сил, ЗС РФ використали понад тисячу ракет. Йдеться лише про крилаті, зокрема Х-101 та Х-555, які атакували об’єкти інфраструктури.

"Ми не рахуємо всі інші. Власне, ворогу потрібно було ті запаси дещо накопичувати", — пояснив Ігнат.

Він нагадав, що, за інформацією розвідки, російські окупанти щомісяця накопичували по сотні ракет. Речник підкреслив, що враховуються всі — і балістичні, і аеробалістичні, і крилаті. Проте усіх їх об’єднують далекобійність та високоточність.

"800 чи 900 ракет на сьогодні вони вже можуть мати, але інтенсивність використання ракет минулого опалювального сезону була дуже високою", — зазначив представник Повітряних сил.

Він попередив, що цього року ЗС РФ більше покладатимуться на атаки дронів. Тобто у Росії збільшать виробництво безпілотників — не тільки "Шахедів", але й "Ланцетів", FPV-дронів та інших БПЛА.

Коментар Юрія Ігната (про ймовірні обстріли та атаки — з 4:58)

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