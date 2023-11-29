У Херсонській області ударом HIMARS ліквідували чотирьох поліцейських, які приїхали з РФ (фото)

За даними журналістів, основна частина співробітників відділення поліції в селищі Ювілейне — росіяни, які приїхали для роботи на окупованій території. Але серед них і колишні співробітники поліції України.

Окупаційна влада в Херсонській області підтвердила загибель чотирьох осіб під час удару в районі населеного пункту Ювілейний. Ними виявилися місцеві "поліціянти". Про це повідомляє ТАРС із посиланням на представників організованої окупаційною адміністрацією поліції.

У повідомленні стверджують, що під час удару HIMARS загинуло четверо людей, і ще 18 було поранено.

28 листопада в селищі Ювілейне, яке розташоване в підконтрольній РФ частині Херсонської області, мала місце атака по будівлі так званого ОМВС РФ "Новокаховський". За інформацією Центру національного опору, під час удару загинули п'ять високопоставлених чиновників.

Удар HIMARS у Херсонській області Удар HIMARS у Херсонській області Удар HIMARS у Херсонській області Удар HIMARS у Херсонській області Удар HIMARS у Херсонській області Удар HIMARS у Херсонській області Фото: Telegram

Також за відомостями журналістів, основна частина співробітників відділення поліції — росіяни, які приїхали для роботи на окупованій території України.

46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров

Загиблий 46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров працював у "поліції" на посаді "оперативника". Він приїхав із Москви.

36-річна лейтенант юстиції Олена Голодяєва працювала "старшим слідчим" і переїхала на окуповані території з Астрахані. Вона отримала поранення.

36-річна лейтенант юстиції Олена Голодяєва

36-річний капітан поліції Юрій Панченко, раніше проживав у Ставрополі. Він постраждав.

Юрій Панченко

Постраждала 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі приїхала з Астрахані

Підполковник юстиції Аміда Міделашвілі

Водночас були й колишні співробітники поліції України.

Постраждала внаслідок удару HIMARS 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова. Вона закінчила Одеську юридичну академію, а у відділі "поліції" була "заступником начальника відділу".

46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова

29-річний Микола Трубчанов закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС). В окупаційній був "оперативником".

Микола Трубчанов

Нагадаємо, що адвокат і військовослужбовець Масі Найєм розповів, кого потрібно повернути з фронту і як організувати нову мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що журналіст показав наслідки удару HIMARS по розташуванню окупаційного угруповання в Токмаку.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, в Україні є регіони, де ППО жодного разу не збили балістичні ракети. Тривоги через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31 тривають по кілька годин і оголошуються мало не щодня. Але за 600 днів війни ЗС РФ застосовувала ці ракети лише десять разів.