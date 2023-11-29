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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Мобілізація в грудні: хто з військовозобов'язаних може покинути Україну

Володимир Пєнов
Фото: Getty Images

Існує низка підстав, згідно з якими чоловіки можуть виїхати за межі країни. Серед таких — допомога ЗСУ, спортивні змагання тощо.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На час дії цих заходів військовозобов'язані не можуть залишати межі нашої держави, проте є винятки. Фокус розібрався, хто може покинути Україну під час дії воєнного стану.

Хто може покинути Україну під час мобілізації та воєнного стану

Військовозобов'язані можуть покинути Україну з таких підстав:

За станом здоров'я

Військовозобов'язані, які мають інвалідність I або II групи, а також особи, які здійснюють постійний догляд за такими особами, можуть покинути Україну без обмежень.

За сімейними обставинами

Військовозобов'язані можуть покинути Україну для супроводу чоловіка (дружини), батьків або дітей з інвалідністю I або II групи. Також можуть покинути Україну військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, молодших за 18 років, і батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

За професією

Військовозобов'язані, які працюють у певних сферах, можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких сфер належать:

  • військова сфера;
  • медицина;
  • залізничний транспорт;
  • авіація;
  • спорт;
  • допомога ЗСУ.

Військовозобов'язані, які допомагають ЗСУ, також можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких категорій належать:

  • водії-волонтери;
  • діячі культури;
  • спортсмени та тренери.

Нагадаємо, деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. У законодавстві України передбачено чотири причини для демобілізації під час війни.

Також нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде посилено мобілізацію в Україні. Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно — щодня, і поки що немає потреби підвищувати інтенсивність призову.