Мобілізація в грудні: хто з військовозобов'язаних може покинути Україну
Існує низка підстав, згідно з якими чоловіки можуть виїхати за межі країни. Серед таких — допомога ЗСУ, спортивні змагання тощо.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На час дії цих заходів військовозобов'язані не можуть залишати межі нашої держави, проте є винятки. Фокус розібрався, хто може покинути Україну під час дії воєнного стану.
Хто може покинути Україну під час мобілізації та воєнного стану
Військовозобов'язані можуть покинути Україну з таких підстав:
За станом здоров'я
Військовозобов'язані, які мають інвалідність I або II групи, а також особи, які здійснюють постійний догляд за такими особами, можуть покинути Україну без обмежень.
За сімейними обставинами
Військовозобов'язані можуть покинути Україну для супроводу чоловіка (дружини), батьків або дітей з інвалідністю I або II групи. Також можуть покинути Україну військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, молодших за 18 років, і батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
За професією
Військовозобов'язані, які працюють у певних сферах, можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких сфер належать:
- військова сфера;
- медицина;
- залізничний транспорт;
- авіація;
- спорт;
- допомога ЗСУ.
Військовозобов'язані, які допомагають ЗСУ, також можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких категорій належать:
- водії-волонтери;
- діячі культури;
- спортсмени та тренери.
Нагадаємо, деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. У законодавстві України передбачено чотири причини для демобілізації під час війни.
Також нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде посилено мобілізацію в Україні. Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно — щодня, і поки що немає потреби підвищувати інтенсивність призову.