Мобілізація в грудні: хто з військовозобов'язаних може покинути Україну

Існує низка підстав, згідно з якими чоловіки можуть виїхати за межі країни. Серед таких — допомога ЗСУ, спортивні змагання тощо.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На час дії цих заходів військовозобов'язані не можуть залишати межі нашої держави, проте є винятки. Фокус розібрався, хто може покинути Україну під час дії воєнного стану.

Хто може покинути Україну під час мобілізації та воєнного стану

Військовозобов'язані можуть покинути Україну з таких підстав:

За станом здоров'я

Військовозобов'язані, які мають інвалідність I або II групи, а також особи, які здійснюють постійний догляд за такими особами, можуть покинути Україну без обмежень.

За сімейними обставинами

Військовозобов'язані можуть покинути Україну для супроводу чоловіка (дружини), батьків або дітей з інвалідністю I або II групи. Також можуть покинути Україну військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, молодших за 18 років, і батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

За професією

Військовозобов'язані, які працюють у певних сферах, можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких сфер належать:

військова сфера;

медицина;

залізничний транспорт;

авіація;

спорт;

допомога ЗСУ.

Військовозобов'язані, які допомагають ЗСУ, також можуть покинути Україну за спеціальним дозволом. До таких категорій належать:

водії-волонтери;

діячі культури;

спортсмени та тренери.

Нагадаємо, деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. У законодавстві України передбачено чотири причини для демобілізації під час війни.

Також нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде посилено мобілізацію в Україні. Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно — щодня, і поки що немає потреби підвищувати інтенсивність призову.