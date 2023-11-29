У Росії суд заочно заарештував українську співачку Джамалу за "фейки" про ЗС РФ

Артистку також оголосили у міжнародний розшук, а справу проти неї направлять до Басманного районного суду м. Москви.

Російський суд заочно обрав українській співачці Джамалі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. ЇЇ звинувачують у поширенні "фейків" про російські Збройні сили. Відповідну інформацію опублікували у прокуратурі Москви.

Повідомляється, що 4 квітня минулого року вона начебто опублікувала на своїй сторінці у соцмережі запис, який містить "фейкову" інформацію про дії російської армії на території України. Московська прокуратура зазначає, що поширюючи інформацію вона керувалася мотивами "національної ненависті та ненависті щодо військових ЗС Росії".

Також зазначається, що співачку оголосили у міжнародний розшук, а справу проти неї направлять до Басманного районного суду м. Москви.

Справа проти Джамали: що відомо

20 листопада у російських ЗМІ повідомили, що МВС Росії оголосило у розшук співачку Сусанну Джамаладінову (Джамалу). Відомо було, що розшук відбувається за кримінальною статтею, втім не зазначалося, якою саме.

Російські Telegram-канали повідомляли, що співачку розшукують за "публічне поширення завідомо неправдивої інформації про ЗС РФ". Зокрема, йдеться за публікацію співачки про події у Бучі, яку вона зробила у квітні минулого року після звільнення з окупації.

Тоді Джамала опублікувала фотографії зі звільненого міста та розповіла про жорстокі дії російських військових стосовно мирних мешканців. Вона назвала їхні дії "кривавою різнею мирного населення".

Нагадаємо, 24 листопада у Росії оголосили у розшук керівника проєкту "Ідіть лісом", який допомагає громадянам Росії уникати мобілізації в армію РФ. Також через висловлювання проти війни його оголосили "іноземним агентом".

Також у січні у Росії оголосили в розшук та внесли у список терористів і екстремістів українську ведучу Машу Єфросиніну.