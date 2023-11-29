Разом із журналістами з РФ: Bellingcat розслідує отруєння дружини Буданова (відео)

За словами журналіста Христо Грозєва, розслідувачі групи Bellingcat співпрацюватимуть із російським незалежним інтернет-виданням The Insider.

Команда Bellingcat проведе власне розслідування отруєння дружини начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це сказав журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у коментарі "Радіо.Свобода" 29 листопада.

Грозєв повідомив, що його команда розслідуватиме замах на Маріанну Буданову спільно з журналістами російського незалежного інтернет-видання The Insider, зареєстрованого в Латвії.

"Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР", — зазначив Грозєв.

Про те, що в Bellingcat мають намір долучитися до розслідування отруєння дружини Кирила Буданова, також згадував колишній начальник української військової розвідки Валерій Кондратюк в ефірі "Свобода.Ранок" 29 листопада.

Валерій Кондратюк про отруєння Маріанни Буданової (49:31)

Отруєння Маріанни Буданової: що відомо

Нагадаємо, 28 листопада в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили випадок отруєння важкими металами Маріанни Буданової, дружини глави української військової розвідки Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що вона перебуває на лікуванні, яке вже закінчується.

За словами екс-начальника ГУР Валерія Кондратюка, Маріанну Буданову отруїли ртуттю і миш'яком. За його інформацією, постраждала не тільки дружина глави військової розвідки, а й іще кілька співробітників ГУР, які відповідальні за операції щодо Росії.

За даними українських ЗМІ, у самого Кирила Буданова отруєння діагностовано не було. Інших проблем зі здоров'ям у нього також не спостерігається.