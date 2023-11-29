"Має стосуватися всіх": сержанка пояснила, чому потрібно мобілізовувати жінок

65 стаття Конституції України щодо захисту Вітчизни говорить про громадянина, а тому повинна стосуватися як жінок, так і чоловіків, вважає сержантка.

В Україні до 14 лютого продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Бойова медикиня Сил територіальної оборони ЗСУ, сержантка Аліна Сарнацька заявила, що згідно з Конституцією України захищати державу повинні не лише чоловіки. Про це вона повідомила в інтерв'ю NV.

"65 стаття Конституції України говорить про громадянина, а не про чоловіка. Ця стаття має стосуватися всіх, і підстави для відстрочки також мають стосуватися всіх", — сказала Аліна Сарнацька.

Вона розповіла, що у Facebook часто пишуть: "В мене двоє дітей, а ви хочете загребти мене в армію". Зі слів сержантки, якщо це матір-одиночка, або її чоловік воює, то є всі підстави для відстрочки від служби в ЗСУ, натомість мова йде лише про тих, хто не має відстрочки — ті, хто не є студентами, самостійно не виховує дітей, не доглядає за батьками з інвалідністю або сам не є інвалідок.

Сарнацька переконана, що потрібно розуміти, скільки всього людей в Україні призвали, а скількох — ні, хто з них реально хворий. В Україні є ідея створити електронний реєстр військовозобовʼязаних, проте ті, хто працює з безпекою даних, вважають, що цього не можна робити, оскільки ворог матиме всі списки.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи "перемкне розуміння людей" про необхідність йти до ЗСУ, Аліна Сарнацька заявила, що цього не буде.

"Людям не властиво помирати для того, щоб жили інші. Завжди постає питання: "Чому я?", й на нього дуже важко відповісти. Людям властивіше захищати свою родину. От я пішла доброволицею, бо в Ірпені стояли орки та збиралися всіх вбити, тож я хотіла захистити рідних", — пояснила вона.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що наразі жінок не мобілізують, проте вони повинні стати на облік. Призов жінок може розпочатися, з його слів, в разі потреби.

Раніше повідомлялося, що під час війни деякі військовозобов'язані можуть виїхати з України, проте для цього потрібно мати певні підстави. Вони можуть стосуватися стану здоров'я, сімейних обставин чи професії.