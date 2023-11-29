У Криму зникли бойові дельфіни після шторму, — OSINT-аналітики (фото)

Супутникові знімки за 28 листопада показують вхід до Севастопольської гавані. Засоби захисту продовжують існувати, проте незрозуміло, чи вони досі функціонують, розповів OSINT-аналітик.

У Севастопольській гавані зникли бойові дельфіни після шторму в Чорному морі 26-27 листопада. Про це повідомив OSINT-аналітик HI Sutton.

Він зазначив, що конструкцію, в якій тримали дельфінів, могло затопити чи змити, в результаті чого деякі або всі навчена тварини могли звільнитися. Крім цього, він не виключає того, що Військово-морський флот Російської Федерації міг перемістити загони перед штурмом, проте наразі немає жодних підтверджень цьому.

Фото: HI Sutton Фото: HI Sutton

"Слід пам'ятати, що якщо дельфіни дійсно на волі, то вони вирощені в неволі. Можна очікувати, що вони покладалися на своїх дресирувальників для отримання їжі й, можливо, були не в змозі подбати про себе. Тому втеча може бути вироком смерті", — розповів HI Sutton.

OSINT-аналітик MT_Anderson показав супутникові знімки Севастопольської гавані за 28 листопада.

"Все ще хмарно, тому видно лише вхід у гавань і пірс", — написав він.

З його слів, на знімку видно засоби захисту, проте незрозуміло, чи вони досі функціонують.

Фото: MT_Anderson

Бойові дельфіни РФ: що відомо

OSINT-аналітик наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення бойові морські ссавці захищали Севастопольську гавань від водолазів українського спецназу. Пізніше стало відомо, що деяких з них відправили на Південну військово-морську базу, яка розташована на північ від Севастополя.

Нагадаємо, у Чорному морі протягом 26-27 листопада відбувся потужний шторм. У результаті негоди зникли загородження на Керченській протоці, які заважали руху морських дронів.

23 червня у Міноборони Британії повідомили, що Російська Федерація тренує дельфінів, яких можна використати в боротьбі з Україною. У розвідці зазначили, що в порівнянні з минулим роком кількість дельфінів у порту бази Чорноморського флоту в Севастополі майже подвоїлася.