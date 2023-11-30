Загадкова російська система в Чорному морі заважає дронам ЗСУ: що відомо

За оцінками аналітиків, останніми тижнями численні надводні кораблі в гавані Севастополя реєстрували своє місце розташування як міжнародний аеропорт, приблизно за 8 км від гавані.

РФ, імовірно, використовує ефективну систему перешкод, яка розміщується в Севастополі, а для захисту ключової бази від українських атак спрямовуються додаткові ресурси. Про це пише Newsweek.

Повідомлення про помилки в позиціонуванні цивільних кораблів і дані радіолокаційних супутникових знімків дають підстави припускати, що ЗС РФ застосовують потужний пристрій, що створює перешкоди в районі Севастополя. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомило видання Naval News.

За оцінками аналітиків, останніми тижнями численні надводні кораблі в гавані Севастополя реєстрували своє місце розташування як міжнародний аеропорт, приблизно за 8 км від гавані. Перешкоди, які зафіксував супутник Європейського космічного агентства на початку цього місяця, також вказують на наявність потужної системи РЕБ.

Припущення про те, що російські військові встановили тимчасові глушилки GPS щонайменше на одному зі своїх військових кораблів, висловлювали ще в липні 2023 року.

Семюел Бендетт із Центру військово-морського аналізу допускав, що Москва встановила такі глушилки ще до повномасштабного вторгнення.

"Росіяни вже давно займаються радіоелектронною війною, і роблять це досить добре", — вважає Джеймс Блек із центру RAND Corporation.

РЕБ можуть бути корисними наступальними інструментами та ключовими для захисту від БПЛА. Москва успадкувала величезну кількість систем РЕБ від СРСР.

Блек зазначив, що Кремль використовує РЕБ для електронного придушення безпілотників, при цьому російські командири та офіційні особи не приховують, що захищають "ключові точки" на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що, за оцінками CNN, щоб звільнити більше територій, Україні потрібно вивести з ладу потужну РЕБ ЗС РФ.

Також повідомлялося, що американські есмінці товстішають, що пояснюється особливостями модернізації кораблів ВМС США.