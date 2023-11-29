Кілька рівнів захисту: аналітики розкрили радіоелектронну оборону РФ у Севастополі

За словами журналістів, РЕБ росіян спричиняє навігаційні перешкоди та впливає на радіолокаційні супутникові знімки

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Російські війська організували кілька рівнів радіоелектронної боротьби в Севастополі, щоб зупиняти українські ракети і дрони. Про це повідомили аналітики NavalNews.

Як розповів експерт із розвідки Деміен Саймонс розповів, що РЕБ росіян викликає навігаційні перешкоди і впливає на радіолокаційні супутникові знімки

Як ідеться в матеріалі, від початку листопада низка кораблів і катерів, які перебувають у севастопольській гавані, передають своє місцезнаходження, нібито вони перебувають у міжнародному аеропорту Севастополя. Це приблизно за 8 кілометрів від їхнього справжнього місцезнаходження. Це свідчить про наявність перешкод GPS.

"Цікаво, що хибні позиції суден скупчилися навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на наявність джерела перешкод", — зазначили аналітики.

Повідомляється, що РФ використовує глушіння GPS для захисту ключових об'єктів. Приміром, відтоді як українські безпілотники почали завдавати ударів по Москві, там також були розгорнуті глушники GPS.

Аналітики зазначили, що перешкоди також спостерігаються із супутника Sentinel 1 SAR (радар із синтезованою апертурою) Європейського космічного агентства. На знімках, зроблених о 6:49 ранку за місцевим часом 23 листопада, були виявлені перешкоди. Наступного дня вони стали ще більш помітними, фактично загородивши все місто.

Satim, компанія, що спеціалізується на аналізі радіолокаційних зображень, підтвердила, що супутники SAR, які працюють на різних частотах, схоже, не постраждали. Помилки можна розглядати як просто побічний ефект перешкод GPS. Однак порушення роботи супутників має деяку військову цінність.

"Україна, без сумніву, використовує це як один із багатьох способів спостереження за діяльністю російських портів і планування ударів", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося, що супутник показав, що залишилося від захисних споруд біля Кримського мосту. Керченська протока звільнилася від загороджень, які заважали руху морських дронів, свідчать фотографії з космосу.