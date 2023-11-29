Несколько уровней защиты: аналитики раскрыли радиоэлектронную оборону РФ в Севастополе

По словам журналистов, РЭБ россиян вызывает навигационные помехи и влияет на радиолокационные спутниковые снимки

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Российские войска организовали несколько уровней радиоэлектронной борьбы в Севастополе, чтобы останавливать украинские ракеты и дроны. Об этом сообщили аналитики NavalNews.

Как рассказал эксперт по разведке Дэмиен Саймонс рассказал, что РЭБ россиян вызывает навигационные помехи и влияет на радиолокационные спутниковые снимки

Как говорится в материале, с начала ноября ряд кораблей и катеров, находящихся в севастопольской гавани, передают свое местоположение, будто бы они находятся в международном аэропорту Севастополя. Это примерно в 8 километрах от их настоящего местонахождения. Это говорит о наличии помех GPS.

"Интересно, что ложные позиции судов скопились вокруг международного аэропорта. Это может указывать на наличие источника помех", — отметили аналитики.

Сообщается, что РФ использует глушение GPS для защиты ключевых объектов. К примеру, с тех пор как украинские беспилотники начали наносить удары по Москве, там также были развернуты глушители GPS.

Аналитики отметили, что помехи также наблюдаются со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день они стали еще более заметными, фактически загородив весь город.

Satim, компания, специализирующаяся на анализе радиолокационных изображений, подтвердила, что спутники SAR, работающие на разных частотах, похоже, не пострадали. Ошибки можно рассматривать как просто побочный эффект помех GPS. Однако нарушение работы спутников имеет некоторую военную ценность.

"Украина, без сомнения, использует это как один из многих способов наблюдения за деятельностью российских портов и планирования ударов", — отметили аналитики.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что спутник показал, что осталось от защитных сооружений возле Крымского моста. Керченский пролив освободился от заграждений, которые мешали движению морских дронов, свидетельствуют фотографии из космоса.