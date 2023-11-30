РФ не здатна створити згуртоване угруповання для оборони Херсонської області, — ISW (карта)

За словами аналітиків, у росіян відсутня координація з артилерією, немає тактичної розвідки та інформування про власні мінні поля.

Росія не може створити згуртовану командну структуру для оборони лівого берега Херсонської області, що негативно впливає на бойовий дух і бойові можливості росіян. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 29.

Так, у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, які діють у районі населеного пункту Кринки, відмовляються штурмувати позиції ЗСУ. У росіян відсутня координація з артилерією, немає тактичної розвідки та інформування про власні мінні поля.

У Генштабі також повідомили, що карти російських мінних полів засекречені. Командування не погоджує належним чином зі штурмовими частинами їх розташування. У результаті 50 осіб 810-ї бригади підірвалися на мінах за останній місяць.

За словами аналітиків, підрозділи 810-ї бригади морської піхоти прибули в район Кринок на початку жовтня 2023 року і взяли на себе відповідальність за нього.

Також, як ідеться у звіті, у Піщанівці діє 28-й мотострілецький полк 18-ї загальновійськової армії. Також додаткові підрозділи з 7-ї повітряно-десантної дивізії займають позиції в найближчих тилових районах на лівому березі Дніпра.

Бої в Херсонській області Фото: ISW

Зазначимо, що 28 листопада аналітики ISW повідомляли, що ЗС РФ хочуть вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини. У звіті йдеться, що вздовж лінії Пойма-Кринки діють підрозділи 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот РФ).