У Криму на російських каналах показали звернення Володимира Зеленського (відео)

Один із місцевих жителів розповів, що на всіх російських каналах IPTV транслювали ролики зі зверненнями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Зеленського і глави ГУР Кирила Буданова. Окупаційна адміністрація підтвердила, що було зламано низку інтернет-провайдерів.

В окупованому Криму на каналах ІРTV (інтернет-телебачення) показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Про це 29 листопада повідомив портал "Суспільне Новини".

Як розповів журналістам один із місцевих жителів, на всіх російських каналах IPTV транслювали ролики зі зверненнями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Зеленського і глави ГУР Кирила Буданова.

"Помітили орієнтовно о 21:30 (20:30 за київським часом). Зараз просто чорний екран скрізь", — сказало джерело.

У себе в Telegram радник окупаційного "глави" Криму Олег Крючков заявив, що було зламано низку інтернет-провайдерів.

"Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми будуть усунені", — написав Крючков увечері 29 листопада.

Раніше OSINT-аналітики повідомили, що в Криму зникли бойові дельфіни після шторму. Супутникові знімки за 28 листопада показують вхід до Севастопольської гавані. Засоби захисту продовжують існувати, проте незрозуміло, чи функціонують вони досі.

Також у Мініінтеграції повідомили, що Україна планує перейменувати населені пункти в Криму. Населеним пунктам на півострові повернуть історичні назви кримськотатарською мовою, їх використовуватимуть на дорожніх вказівках і у виготовленні карт.