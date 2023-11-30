"Нам треба сучасні літаки": Ігнат відреагував на слова Столтенберга про F-16 на фронті (відео)

Речник командування Юрій Ігнат зазначив, що Україна розраховує повністю, але поступово замінити парк літальних апаратів на F-16 чи на інші західні аналоги.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів, але не змінять ситуацію на полі бою. Однак, на думку українських військових, все залежить від моделі літака та озброєння. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, якщо мова йде про літаки старих моделей та серій — кардинальних змін на фронті справді не буде.

"Якщо говорити про літаки якихось старих моделей, старих серій то, звичайно, кардинально не змінять. Але ж ми розраховуємо, що матимемо техніку, що на рівні конкуруватиме з російськими літаками і зможе відтіснити російську авіацію подалі", — наголосив речник.

Також Ігнат додав, що літаки мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони та працювати в єдиному механізмі Сил оборони.

Україні треба нові моделі винищувачів

За його словами, Україна потребує новітніх моделей F-16. Крім того, речник зазначив, що атаки ЗСУ здійснюють невеликими групами, адже "це не Друга світова війна, щоб воювати кількістю".

Речник Повітряних сил уточнив, що літаки є лише платформою для озброєння, а саме, ракет та бомб, які застосовуються у війні проти країни-агресора.

"Тому нам треба сучасні літаки. Сучасні платформи, здатні забезпечити саме результат. F-16 є різні, є різні модернізації. Є блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й і аж до 70-го. Блок 70/72 — це остання модернізація F-16. Вона надзвичайно потужна і, звичайно, хочеться її", — наголошує Ігнат.

За його словами, Україна розраховує повністю, але поступово замінити парк літальних апаратів на F-16 чи на інші західні аналоги.

Нагадаємо, 29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО повідомив, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів та зміцнити українську протиповітряну оборону, але не зламають ситуацію на полі бою.

20 листопада військовий оглядач Денис Попович заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 у першій половині 2024 року. Він зазначив, що рішення про надання літаків вже ухвалено.

Також 21 листопада в OSINT-команді Tatarigami-UA заявили, що винищувачі F-16 з ракетами AIM-120D зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ. У результаті ЗСУ зможуть боротися з ворожими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО.