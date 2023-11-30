В Європі створюють літак для РЕБ на базі винищувача Eurofighter Typhoon

Нові можливості дозволять виявляти та уражати ворожі засоби ППО, а також краще захищати літак від повітряних загроз.

Німецькій підрозділ компанії Airbus підтвердив розробку літака радіоелектронної боротьби Eurofighter EK на базі винищувача Typhoon. Про це повідомляє пресслужба виробника.

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Після схвалення бюджетного комітету Німеччини Airbus оснастить 15 літаків Eurofighter засобами для радіоелектронної боротьби. Вони будуть виробництва шведської компанії Saab. Також на літак інтегрують протирадіолокаційні ракети AARGM американської Northrop Grumman. Нова версія винищувача має пройти сертифікацію НАТО до 2030 року.

Eurofighter EK має замінити собою авіапарк винищувачів РЕБ Tornado ECR, які знаходяться в експлуатації Повітряних сил Німеччини з 1990 року. Літаки Tornado знаходяться на службі у складі 51-ї розвідувальної ескадрильї.

Схематичне зображення, як буде працювати Eurofighter EK Фото: Airbus

"Радіоелектронна боротьба і розвідка є важливою вимогою НАТО: поточні конфлікти і нинішня ситуація з безпекою показують, наскільки важливими є ці дві можливості", — говорить генеральний директор Airbus Defence and Space Міхаель Шельхорн.

Тепер виробник Airbus очікує на розміщення замовлення Бундесверу на інтеграцію обраних технічних рішень в Eurofighter. Контракт мають підписати до кінця 2023 року.

Нові можливості Eurofighter Typhoon

Завдяки новому обладнанню та озброєнню Typhoon отримає можливість виявляти та уражати радари зенітно-ракетних комплексів. Також буде покращено захист літака від загроз завдяки рішенням Saab. Окрім цього в літак інтегрують розробку стартапу, яке дозволяє аналізувати дані радарів на борту й швидко визначати, як краще захистити винищувач від загрози.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ писали, що Туреччина може придбати 40 винищувачів Eurofighter через дефіцит авіапарку.

27 жовтня Кувейт отримав партію винищувачів Typhoon із замовлених 28 літаків.