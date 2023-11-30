Плавання з трагічним фіналом: нацгвардійці ліквідували російський човен з ДРГ (відео)

Російські окупанти пливли по воді й виявились не готовими до атаки з неба. Захисники Херсонщини похизувались, що завдали "точного удару".

Українські воїни знищили вороже судно у Херсонській області. Відповідними кадрами 30 листопада поділилась у соцмережах пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії.

"На Херсонщині працюють оператори БПЛА 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України", — йдеться у публікації.

Захисники пояснили, що знищили за допомогою "точного удару" дрона моторний човен. Мале судно використовувала російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ).

На відео можна побачити, як безпілотник фіксує ворожий човен та підлітає до цілі. Потім з іншого ракурсу видно вибух та дим, що починає здійматися після удару.

Нагадаємо, пресслужба Повітряних сил ЗСУ показала стрільця-зенітника Дмитра Герасименка, який вистежує ворожі ракети та "знешкоджує" їх за допомогою ПЗРК "Ігла".

Вночі на 30 листопада у Бурятії пролунав вибух. Як повідомляв Фокус з посиланням на свої джерела, в Північномуйському тунелі спрацювали чотири вибухові пристрої. В цей час там проїжджав вантажний потяг.

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