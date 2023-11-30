Покриють потреби ЗСУ: Франція збільшить постачання боєприпасів Україні у 2024 році

За даними Міноборони, сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

Наступного року, 2024-го, Франція має намір продовжити надавати військову допомогу Україні, включно зі збільшенням обсягу поставок боєприпасів. Про це повідомив інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док, передає прес-служба Міністерства оборони.

Під час зустрічі українських і французьких делегацій у Києві генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що Україна вже отримала кошти для додаткової закупівлі САУ "Цезар". Він висловив подяку Франції за постійне надання боєприпасів для цих систем і наголосив на важливості збільшення кількості гармат.

Зокрема сторони розглянули можливість посилення співробітництва в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

"Франція докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин і озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", — заявив Жан-Франсуа Док.

Нагадаємо, що Україна отримала на озброєння сучасні французькі ПТРК Akeron MP. Його боєприпаси є універсальними і дають змогу вражати цілі як вручну, так і в майже автоматичному режимі.

Раніше повідомлялося, що 31 серпня бійці 32-ї бригади показали французькі ПТРК Milan.