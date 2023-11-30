"Треба сідати за стіл": голова МЗС Австрії підтримав візит Лаврова на засідання ОБСЄ, — ЗМІ

Представник Австрії на зустрічі країн-членів ОБСЄ заявив, що ця організація стала руїною у момент, коли РФ напала на Україну. Але і досі вважає, що з країною-агресором потрібно говорити.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг підтримав присутність свого російського колеги, очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, на саміті ОБСЄ в Північній Македонії. На думку австрійського посадовця, з російським представником можна навіть сідати за один стіл. Про деталі заяв Шалленберга розповіли на австрійському порталі Puls24.

Шалленберг нагадав, що цього року він продовжив свою минулорічну політику, коли єдиний розкритикував рішення Польщі не запрошувати на аналогічне зібрання міністра Лаврова. Вказав, що західні країни не повинні боятись сідати за стіл перемовин з росіянами, щоб не бути закритими в зовнішній політиці.

"Ми як Захід не повинні боятися сідати за стіл з росіянами. Я вважаю небезпечною для життя схильність копатися у власних резонансах зовнішньої політики", — сказав австрійський посадовець.

Втім, під час своєї промови, міністр МЗС Австрії критикував напад Росії на Україну. При цьому зазначив, що цей напад начебто зруйнував ОБСЄ.

"ОБСЄ зараз "у руїнах" є результатом "жорстокого та неспровокованого нападу" на Україну. Відповідальність за цю війну несе одна людина – президент Росії Володимир Путін".

Однак тепер потрібно відновити цю "руїну": представники усіх присутніх країн повинні взяти на себе відповідальність за відновлення організації.

"Екзистенційна криза ОБСЄ є надто загрозливою і має бути закінчена", — наголосив Шалленберг.

Саміт ОБСЄ 30 листопада — деталі

Зазначимо, пресслужба МЗС РФ поширила у мережі світлини, які мали показати успішний візит Лаврова у Північну Македонію. Для цього опублікувала низку кадрів з посадовцями з різних країн. Вдалось сфотографувати, як Шалленберг зустрівся з Лавровим — вони спілкувались "на ногах", за стіл не сідали. Між тим за столом з російською делегацією спілкувались представники Угорщини та Вірменії.

Лавров і міністр МЗС Австрії Лавров і делегація Угорщини Лавров і делегація Вірменії

Про те, що Лаврова не надто хочуть бачити на саміті ОБСЄ, стало відомо 28 листопада. Зокрема, в ЗМІ писали, що його літак можуть не пропустити через повітряний простір кількох країн ЄС. Однак врешті літак приземлився на Мальті, де зібрались кілька десятків політиків з 57 країн. Лавров розминувся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, написали на порталі Puls24. Під час його виступу на саміті делегації почали масово виходити з приміщення.

Нагадуємо, у РФ відбулось засідання суду, на якому оголосили "екстремістським" ЛГБТ-рух: тепер за певні види суспільної діяльності росіяни можуть опинитись в колонії на 12 років. Тим часом російський президент Володимир Путін звільнив від покарання убивць-людоїдів, які воювали в Україні.