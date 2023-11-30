До 50 штурмів на день: ЗС РФ намагаються зайти на територію Авдіївського коксохіму, — ЗСУ

Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем ЗСУ. Під час атак окупанти зазнають великих втрат у техніці та живій силі, розповіли в командуванні.

Збройні сили Російської Федерації розпочали активніші штурмові дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу "Еспресо".

З його слів, за останні три доби ворог пішов уперед і щоденно здійснює 40-50 штурмів на цих напрямках.

Також він зазначив, що в районі Авдіївки окупанти намагаються потрапити на території коксохімічного заводу, який перебуває під контролем ЗСУ.

"Ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод перебуває під нашим контролем. Ворог зазнає там великих втрат, як у техніці, так і в живій силі", — сказав Олександр Штупун.

Він наголосив, що російські військові кидають піхоту та скидаю КАБи на Авдіївку та околиці міста. Крім цього, активні бойові дії продовжуються в районі міста. Росіяни продовжують наземні атаки, місцями застосовують бронетехніку.

Олександр Штупун повідомив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу ворог втратив майже 500 військових. Українські бійці знищили сім танків та 13 бронемашин. Також на Таврійському напрямку було зафіксовано 45 бойових зіткнень, 648 артилерійських обстрілів. За останні два тижні окупанти почали бити по медичних закладах — цивільних та військових.

Нагадаємо, 29 листопада військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ситуація біля Авдіївки нагадує бої за Бахмут. З його слів, окупанти продовжують тиснути на місто, українським бійцям доводиться відступати з деяких позицій.

Того ж дня український військовослужбовець Євген Ієвлєв розповів, що окупанти намагаються приховати свою техніку на Донбасі. Він зазначив, що попри погіршення погодних умов українські бійці продовжать знищувати ворога з технікою на полі бою.